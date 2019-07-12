2019-07-12T05:21:24+03:00
Дом. Семья

Вторую партию косаток из «китовой тюрьмы» вывезли к Охотскому морю

На этот раз ученые планируют выпустить на волю трех косаток
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Ученые решили выпустить трех косаток, у которых сложились прочные социальные связи за время заключения в «китовой тюрьмы». Фото: vniro.ruУченые решили выпустить трех косаток, у которых сложились прочные социальные связи за время заключения в «китовой тюрьмы». Фото: vniro.ru
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В Приморье началась вторая операция по выпуску косаток из «китовой тюрьмы». Морских млекопитающих доставят к берегам Охотского моря - туда же, где была отпущена на волю первая партия китообразных, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Как сообщают специалисты ВНИРО, на этот раз решено было отправить на волю трех косаток. Самая молодая узница «китовой тюрьмы», а ей всего около пяти лет, составит компанию двум крупным сородичам - самке и самцу, которым порядка 9-10 лет. Этот выбор не случаен. Как и при подготовке первой партии к освобождению, ученые подбирали морских млекопитающих с учетом их групповых социальных связей, сложившихся за время, проведенное в вольерах бухты Средней.

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Немотря на тот факт, что эти три косатки не являются членами одной семьи, они проявили небывалую привязанность друг к другу за время своего заключения. Лидером группы является взрослая самка. По мнению ученых, присутствие самца в этой группе сбалансирует ее по половому признаку, а симпатия к нему молодой косатки обеспечит нормальную социальную структуру, да и молодая особь не останется без должного присмотра. Таким образом были выявлены идеальные кандидаты для одновременного выпуска на волю, ведь такой состав группы повышает шансы успешного возвращения косаток в естественную среду обитания, присоединение их к семье диких сородичей или образования собственной семьи.

Что касается логистики, то она будет проходить по проверенному пути - тем же маршрутом, по которому проехала первая группа: бухта Средняя - Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - побережье Охотского моря. Животных сопровождают тренеры, ветеринары и ученые. Благоволит выпуску и погода. В прошлый раз, напомним, из-за непогоды пришлось прибегать к нестандартным методам выпуска. Сейчас же, ожидается, что освобождению косаток ничего не помешает - их пыпустят при помощи заранее подготовленных вольеров.

Косаток уже погрузили в транспортировочные ванны. Сейчас они направляются в сторону Хабаровска. Ветеринары отмечают, что состоянию подопечных ничего не угрожает. За выпуск трех косаток на волю государство заплатит отловщикам 30 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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