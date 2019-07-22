2019-07-22T11:11:54+03:00
Происшествия

Скандальный лагерь «Юный рыбак», в котором отравились дети, смывает водой

Подъездные дороги смыло, некоторые здания разрушены [фото, видео]
Никита ДОЛГОВ
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Особенно не повезло лагерю «Юный рыбак» - он расположен вблизи двух рек Мараловая и СоколовкаОсобенно не повезло лагерю «Юный рыбак» - он расположен вблизи двух рек Мараловая и СоколовкаФото: Предоставлено очевидцами
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Приморский край продолжает находиться во власти тайфуна «Данас». Серьезный удар стихии ощутил на себе Лазовский район, в котором находится около рек. Особенно не повезло лагерю «Юный рыбак» - он расположен вблизи двух рек Мараловая и Соколовка. Из-за обильного количества осадок, превысивших более 60 миллиметров за сутки, уровень воды в реках резко возрос и затопил территорию лагеря – сообщает «Комсомольская правда-Владивосток».

Поступающая вода затопила всю территорию лагеря Фото: Предоставлено очевидцами

Поступающая вода затопила всю территорию лагеряФото: Предоставлено очевидцами

Тайфун бушует в Приморье почти сути. Хоть уровень рек и не достиг опасного значения, но из берегов некоторые водоемы все же вышли. Смешанные с грязью быстрые потоки воды устремились к мостам, по пути размывая дороги, и к зданиям, в том числе и к домам людей. Один из объектов на пути стихии – детский лагерь «Юный рыбак», в котором, к счастью, не оказалось детей.

Детей в лагере нет, они были вывезены еще в конце первой смены Фото: Предоставлено очевидцами

Детей в лагере нет, они были вывезены еще в конце первой сменыФото: Предоставлено очевидцами

- Детей в лагере нет, они были вывезены еще в конце первой смены. Поступающая вода затопила всю территорию. Повреждены некоторые здания, смыло подъездные дороги и ворота. Электричество мы отключили сами, так как вода начала подступать к щиткам. Повреждения пока трудно оценить, но то, что в этот сезон мы уже «не зайдем» - это факт. Денег на восстановление, скорее всего, не дадут, - рассказал «КП-Владивосток» Олег Марковцев, директор лагеря «Юный рыбак».

Есть надежда, что к вечеру люди смогут выехать в район Фото: Предоставлено очевидцами

Есть надежда, что к вечеру люди смогут выехать в районФото: Предоставлено очевидцами

Также, по словам сотрудников лагеря, вода постепенно начал идти на спад. Есть надежда, что к вечеру люди смогут выехать в район.

Скандальный лагерь «Юный рыбак», в котором отравились дети, смывает водой.Предоставлено очевидцами

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ИСТОЧНИК KP.RU

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