Приморский край продолжает находиться во власти тайфуна «Данас». Серьезный удар стихии ощутил на себе Лазовский район, в котором находится около рек. Особенно не повезло лагерю «Юный рыбак» - он расположен вблизи двух рек Мараловая и Соколовка. Из-за обильного количества осадок, превысивших более 60 миллиметров за сутки, уровень воды в реках резко возрос и затопил территорию лагеря – сообщает «Комсомольская правда-Владивосток».

Поступающая вода затопила всю территорию лагеряФото: Предоставлено очевидцами

Тайфун бушует в Приморье почти сути. Хоть уровень рек и не достиг опасного значения, но из берегов некоторые водоемы все же вышли. Смешанные с грязью быстрые потоки воды устремились к мостам, по пути размывая дороги, и к зданиям, в том числе и к домам людей. Один из объектов на пути стихии – детский лагерь «Юный рыбак», в котором, к счастью, не оказалось детей.

Детей в лагере нет, они были вывезены еще в конце первой сменыФото: Предоставлено очевидцами

- Детей в лагере нет, они были вывезены еще в конце первой смены. Поступающая вода затопила всю территорию. Повреждены некоторые здания, смыло подъездные дороги и ворота. Электричество мы отключили сами, так как вода начала подступать к щиткам. Повреждения пока трудно оценить, но то, что в этот сезон мы уже «не зайдем» - это факт. Денег на восстановление, скорее всего, не дадут, - рассказал «КП-Владивосток» Олег Марковцев, директор лагеря «Юный рыбак».

Есть надежда, что к вечеру люди смогут выехать в районФото: Предоставлено очевидцами

Также, по словам сотрудников лагеря, вода постепенно начал идти на спад. Есть надежда, что к вечеру люди смогут выехать в район.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/721575" frameborder="0"></iframe> Скандальный лагерь «Юный рыбак», в котором отравились дети, смывает водой.Предоставлено очевидцами

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