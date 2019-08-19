2019-08-19T13:03:14+03:00
Происшествия

«Один на дереве сидел, других уносило течением»: работник потопленного парка в Приморье в одиночку спасает людей, оказавшихся в ловушке «Кроса»

Несмотря на то, что тайфун уже покинул регион, его последствия только набирают обороты [фото, видео]
Кристина ГРИН
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Сергей помогал людям, оказавшимся в ловушке стихии.Сергей помогал людям, оказавшимся в ловушке стихии.Фото: Социальные сети
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Тайфун беспощаден. О том, насколько сильна стихия, можно судить по масштабам бедствия. Под воду ушли несколько населенных пунктов. Разумеется, реки вышли из берегов и подтопили почти 500 домов. Около 200 человек эвакуированы, несколько десятков жителей по вине обильных осадков переехали в пункт временного размещения. Сейчас власти проводят объезды по тем городам и поселкам, которые в большей степени пострадали от паводков.

В числе пострадавших – Сергей Вакуленко, владелец исторического парка «Изумрудная долина», который находится под Уссурийском. Территория отдыха полностью ушла под воду, а сам Сергей оказался отрезанным от других населенных пунктов. В гордом одиночестве он сутками дежурит на посту и пытается спасти то, что еще не успела уничтожить стихия. По словам сотрудников администрации парка, сейчас там ситуация очень плачевная. Тому подтверждение фото и видео.

Сам парк практически полностью ушел под воду. Фото: предоставлено героем публикации.

Сам парк практически полностью ушел под воду. Фото: предоставлено героем публикации.

Кажется, что это сюжет блокбастера, в котором герой остается один в городе и спасает приезжих, оказавшихся в сложной ситуации. Но все это происходило в действительности. Пока Сергей был полностью отрезан от внешнего мира и был на страже своего парка, многие, невзирая на рекомендации МЧС, отправились отдыхать.Так все они оказались в стихийной ловушке. Течение настолько сильное, что сносило машины, не то, что людей.

Течение было настолько сильным, что сносило машины. Фото: предоставлено героем публикации.

Течение было настолько сильным, что сносило машины. Фото: предоставлено героем публикации.

Затопленный после тайфуна "Кросса" парк "Изумрудный город"..Предоставлено героем публикации.! другой источник

- Помогали вытаскивать парней из машин, не бросать же их, - рассказывает корреспонденту «КП -Владивосток» Сергей Варламов, директор исторического парка «Изумрудная долина». – Вчера был еще случай. Вода вышла из берегов ближе к вечеру и затопила дорогу к парку. Мужчина решил вплавь добраться до пункта назначения. Конечно, у него не получилось. Течение очень сильное, в итоге он взобрался на дерево и просидел там четыре часа, прежде чем приехали сотрудники МЧС и помогли ему спуститься. Я все это время пытался поддержать его, шутил, конечно, чтобы приободрить. Он насквозь промокший, разумеется, замерз там сидеть столько. Он же мог уснуть, упасть в воду и потом ему уже никто не смог бы помочь. Вот и поддерживали беседу как могли.

Один из пострадавших четыре часа мерз на дереве, справиться с этим ему помог Сергей. Фото: предоставлено героем публикации.

Один из пострадавших четыре часа мерз на дереве, справиться с этим ему помог Сергей. Фото: предоставлено героем публикации.

Вода пошла на убыль, но еще, как минимум, несколько дней ситуация не изменится. Фото: предоставлено героем публикации.

Вода пошла на убыль, но еще, как минимум, несколько дней ситуация не изменится. Фото: предоставлено героем публикации.

По словам Сергея, вода еще не уйдет как минимум пару дней. Все это время он будет находиться в парке и сторожить владения. Как показывает практика, в свободное время, в качестве хобби, будет спасать людей. К счастью, к подобным стихийным ловушкам приморец был готов: запасы еды и воды имеются. Что же касается самого парка - без ущерба не обошлось. Во многих помещениях придется делать ремонт и восстанавливать надлежащий вид. Но самое главное – все живы. А многие как раз благодаря Сергею.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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