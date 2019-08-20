Рулевой звездного «Штурвала» рассказал, как власти Владивостока сделали из него человека «вне закона»

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ «ШТУРВАЛ»

Скандал вокруг именитого кафе «Штурвал» не утихает. Звездное заведение, которое находится на Русском острове, по решение мэрии вскоре снесут. Соответствующее решение опубликовали на минувшей неделе сотрудники мэрии Владивостока. В документе «черным по белому» указано: так как Виталий Дудко – владелец «Штурвала», занимается промысловой деятельностью незаконно, да к тому же, нарушая санитарные нормы, ему придется освободить земельный участок.

На защиту Виталия Дудко встали московские звезды театра и кино, которые записали видеообращения, адресовав их местным властям. Среди столичных артистов приморца поддержали Сергей Безруков, Александр Носик, Андрей Кайков, Мария Аронова, Игорь Ливанов и другие. Вскоре в сети появилась петиция в защиту рулевого «Штурвала».

Аллея славы "Штурвала": звезды, побывавшие во Владивостоке, делают памятные снимки с Виталием Дудко. Их, как мы видим, предостаточно.Фото: Сергей ЛАНИН

После того, как новость по сносу кафе вызвала такой резонанс, ситуацию прокомментировали в городской администрации. Они отметили, что занимаются наведением порядка в сфере торговли. По их данным, в 2015 году приморцу рекомендовали узаконить свою работу: провести межевание участка, а потом выйти на аукцион, однако Дудко решил действовать по старинке, без документов.

Через три года Виталий снова подал документы в мэрию, попросив передать земли ему в собственность. Однако ответ был отрицательным. Как заявили в мэрии, Дудко не предпринял никаких действий, чтобы легализовать «Штурвал». Однако у приморца есть на то, кипа документов, которая противоречит сообщению администрации.

ЧЬЯ ЗЕМЛЯ?

Началось все в далеком 2008 году, Когда Виталий Дудко заключил договор с Минобороны на краткосрочное лесопользование угодьями военного лесничества. Он предполагал использование территории в 5000 квадратных метров. Срок действия договора – до 31 декабря 2008 года. С тех пор документ заключался по-новому. Однако процесс переоформления был стихийным, проходил не на регулярной основе.

За пять лет территория заметно облагородилась. Уже 2013 году военный городок был передан в муниципальную собственность. Тут и начались земельные войны. Администрация Владивостока отказалась от таких даров без объяснения причин. На все запросы Дудко власти и министерство перекладывали ответственность друг на друга. В итоге получать разрешение на деятельность Виталий просто не мог. Не с кого было спрашивать.

- В итоге, когда я в прошлом году в очередной раз подал документы в мэрию, мне сказали, что земельный участок вообще передан в собственность ФГБУН «ИХ ДВО РАН». Поэтому мне в предоставлении земли отказали. Вот так я оказался вне закона не по своей вине и не потому что я игнорировал сообщения от администрации. В конце июня этого года мы дошли до Арбитражного суда Дальневосточного округа, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Витали Дудков, владелец кафе «Штурвал». – Нам удалось доказать, что договор с институтом химии был составлен с нарушениями. В связи с этим мэрия должна рассмотреть заявление на предоставление земельного участка еще раз.

В суде удалось доказать и то, что никаких коттеджей и многоквартирных домов в бухте Рында просто нет. А называть гараж, на котором установленным металлические каркасы двухэтажным домом, как минимум, странно.

Совершенно точно вопрос по сносу «Штурвала» затянется надолго. Прощаться с любимым местом отдыха не намерены ни столичные звезды, ни жители Приморского края, ни сам Виталий Дудко.

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