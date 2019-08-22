«Если кафе снесут, я продам дом и уеду с Дальнего Востока»: Виталий Дудко устроил «КП» экскурсию по аллее звезд

Откуда у Виталия Дудко, владельца кафе «Штурвал» на Русском острове, такие влиятельные «звездные» друзья, и почему многие из них сразу же выступили публично в защиту заведения, которое городские власти решили снести? Этим вопросом задаются теперь многие жители Владивостока, ранее не бывавшие на берегу бухты Рында. Сами посудите: едва мэрия опубликовала распоряжение о сносе незаконных построек, такие звезды как Безруков, Ливанов, Носик, Аронова и многие другие тут же встали на его защиту, выпустив видеообращения в адрес городской администрации.

Такой авторитет заслужить непросто. И у Виталия Дудко – обычного предпринимателя из Владивостока – это получилось. При этом фигура рулевого «Штурвала» для многих была и до сих пор остается загадкой.

Десятки артистов, музыкантов, спортсменов и политиков бывали у него в гостях, когда приезжали во Владивосток. А многие жители Приморья – до сих пор нет. И теперь могут никогда и не побывать, о чем переживают не меньше Безрукова. Сам же хозяин кафе говорит, что если суды не станут на его сторону, он уедет из Дальнего Востока навсегда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/727374" frameborder="0"></iframe> Аллея звезд в кафе "Штурвал" во Владивостоке..Кристина ГРИН

Корреспондент «Комсомолки» решила не терять времени и отправилась в гости к Виталию Дудко, пока это еще возможно.

АЛЛЕЯ ЗВЕЗД ПО-ВЛАДИВОСТОКСКИ

Стена славы. У Дудко такая имеется. Расположена на территории бухты Рында. На огромной стене десятки фотографий. На них - сам Виталий с самыми звездными гостями. Тут и Безруков, и Земфира, и Боярские, несколько раз тут бывал и Стас Михайлов. Фотогалерея и правда внушительная. Кажется, что это не простое прибрежное кафе, в котором любой посетитель может попробовать морские деликатесы, а скорее закрытый клуб, где элита отдыхает от мегаполисной суеты. Аронова, Куценко, Марьянов, Носик, Дюжев, Жигунов, Цыганова, Галкин. Всех не перечислить. Даже музыканты группы «Scorpions».

Та самая знаменитая стена славы.Фото: Кристина ГРИН

По словам рулевого «Штурвала», все фотографии просто не помещаются. Стена, как говорится, не резиновая. Но ежегодно, он обновляет снимки, меняет их местами, добавляет других звезд. Менее знаменитые посетители тоже охотно фотографируются на фоне этой стены. Их снимки, разумеется, на доску почета не попадают.

Фотографии всех звезд даже не помещаются на стене.Фото: Кристина ГРИН

- Помню, самым первым моим звездным гостем был Михаил Задорнов. Если мне не изменяет память, то это было в начале 2000-х годов. До этого дня я с ним знаком, конечно, не был, хотя не удивлюсь, если у нас с ним какие-то общие друзья все-таки есть. Они, собственно, и посоветовали ему прийти ко мне, - рассказывает корреспонденту «КП - Владивосток» Виталий Дудко. – Я тоже думал, откуда обо мне узнала вся Москва. Ну, тут все просто. Тусовка же там одна, вот молва и пошла. Может фотографии увидели, где мы дайвингом занимаемся или трепангов едим, вот и узнали, что есть такое место на Русском острове. А дальше все по цепочке и пошло. Для меня эта стена с фотографиями очень много значит. Вы же понимаете, что некоторых уже нет в живых, но здесь, в «Штурвале», они будут всегда.

В гостях у Дудко бывала Виктория Цыганова.Фото: Социальные сети

Морепродуктами рулевой угощал и Максима Галкина.Фото: Социальные сети

Известная певица Светлана Лобода вместе с приморским фермером.Фото: Социальные сети

Сергей Безруков - постоянный гость "Штурвала".Фото: Социальные сети

Группа "Би-2" на бухте Рында в гостях у Дудко.Фото: Социальные сети

Бухта Рында для Дудко – место святое. Здесь расположено не только само кафе «Штурвал», но и дом Виталия Дудко, где он принимает самых близких и именитых гостей. В 1999 году он вернулся во Владивосток, купил дом метрах в ста от берега и поселился в нем дружной семьей. На месте, где сейчас расположено кафе, была лишь плита, остатки какой-то сцены, не более того. Потихоньку там стали появляться стены, домики, беседки, скамейки, и вот сейчас «Штурвал» - известное место отдыха.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/727373" frameborder="0"></iframe> Стена славы в кафе "Штурвал"..Кристина ГРИН

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КАРТИНЫ, ИМЕННЫЕ ЧАСЫ

Мало кто знает, но кафе «Штурвал» - это не только открытая беседка на берегу моря. Рядом с ней есть небольшие постройки, в которых тоже принимают гостей. Чаще всего в этих залах отмечают важные даты и события. Есть тут помещение и для VIP-гостей и самых близких друзей. В нем Виталий Дудко хранит ценные подарки – все стены тут увешаны картинами известных художников. На одной из них Иван Дункай изобразил тигра. Копия этой картины, по словам Дудко, висит дома у министра Шайгу.

Александр Розенбаум подарил рулевому "Штурвала" картину.Фото: Кристина ГРИН

Кроме того, у Виталия Дудко есть пара золотых часов. Одни приморец получил в дар от Государственной Думы, вторые – от ФСБ. За какие заслуги - Дудко не распространяется.

Такая картина, по словам Дудко, есть только у него и у министра Шайгу.Фото: Кристина ГРИН

Еще один эксклюзив - фотография тигра. Она есть только у Путина и у Дудко.Фото: Кристина ГРИН

- Все, что есть в этой комнате, – подарки от гостей. Вот эта фотография тигра есть только у меня и у Путина, - продолжает Виталий Дудко. - Одни меня благодарят, а другие хотят всего лишить, сделав из меня человека вне закона.

Корреспонденту «Комсомолки» также удалось побывать в доме Дудко и увидеть, как живет самый известный московской тусовке приморский ресторатор. Описать можно только одним словом - красота. У Виталия Дудко свой сад, овцы, куры поросята, гуси – большим хозяйством занимается вся семья. Как говорит хозяин, все, что растет здесь, и подают гостям в кафе.

Но главный «огород» - в море, в самой бухте Рында, где Дудко выращивает трепангов. Оказалось, что раньше он работал в океанариуме, где познал все тонкости жизни морских обитателей. Сотрудников морскойфермы он обучает лично. Так как Виталий в бизнесе давно, идея разводить трепангов возникла почти сразу после переезда. И вот, спустя много лет морепродукты Дудко пользуются все той же популярностью.

ВНЕ ЗАКОНА ИЛИ ПРАВО ИМЕЮ

Администрация Владивостока на минувшей неделе распорядилась снести кафе «Штурвал» и все постройки на берегу Рынды. До этого в бухту наведались проверяющие, нашли антисанитарные условия и отсутствие разрешительных документов на предпринимательскую деятельность. А главное, отсутствие договора на земельный участок.

В этом помещении сотрудники кафе разделывают морепродукты и готовят некоторые блюда.Фото: Кристина ГРИН

По данным мэрии, Дудко занимает территорию незаконно, хотя в свое время власти предлагали ему взять ее в собственность, но тот якобы отказался. Сам же рулевой «Штурвала» заявляет: мало того, что ему никакого межевания земельного участка не предлагали, так они еще и отказывали ему в этом на протяжении нескольких лет.

В казанах повар готовит плов с морепродуктами.Фото: Кристина ГРИН

Беседка, в которой морепродуктами угощают гостей заведения. Находится она на берегу моря.Фото: Кристина ГРИН

- 20 лет назад земля тогда принадлежала Минобороны. В те годы многим здесь достались земли. Ни с кого ничего не спрашивали. Бардак, конечно, был. То составляли договоры, то нет. Когда в 2013 году землю передали в муниципальную собственность, мы также составили договор, - продолжает Дудко. - Никаких проблем у меня не было на протяжении всего времени, когда мэром города был Игорь Пушкарев. А после 2017-го все и началось. После смены власти, я решил снова заключить договор. Мэрия мне отказала, объяснив, что эта территория принадлежит институту химии. Мне пришлось через суд доказывать, что это не так. Сейчас мы с юристом занимаемся этим делом. Оставлять все так мы не намерены. Ни до кого из администрации я достучаться не могу. Более того, я все время получаю отказы и слышу вранье. Считаю, что за вранье нужно людей сразу сажать.

Говорить о своем отношении к политике Виталий Дудко не любит. Фотографии с сотрудниками мэрии, прокурорами и другими важными в городе «шишками» на аллею славы не вывешивает. Пожалуй, только для Фетисова сделал исключение. Но само их наличие говорит о том, что власти всегда знали о кафе. Да и о том, что документов у него нет - тоже все знали. По мнению Виталия, земли хотят забрать по чьему-то заказу, утверждает, что это обыкновенный рэкет. И если ему не удастся отстоять в суде свои права, и мэрия все же снесет «Штурвал», он продаст свой дом и уедет с Дальнего Востока.