Сложенные ковры, мокрые игрушки, воспитатели с совками и ведрами в руках и дети в капюшонах – так выглядело «доброе утро» в детском саду №37, который расположен на Каплунова, 11, - сообщает «Комсомольская правда - Владивосток». Такой сюрприз преподнес циклон, который обрушился на город грозовыми ливнями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728246" frameborder="0"></iframe> «Вооружились» ведрами и совками: мощный тропический ливень затопил детский сад во Владивостоке.! другой источник

Сотрудникам дошкольного учреждения «Ромашка» и родителям пришлось справляться с последствиями стихийного бедствия самостоятельно. Как выяснилось, ситуацию удалось урегулировать еще в первой половине дня. Общими усилиями режим работы учреждения не пострадал.

- Сейчас у нас все в порядке. Все дети на месте, работаем в штатном режиме, - рассказала корреспонденту «КП - Владивосток» заведующая детским садом.

Ситуацию прокомментировали и в мэрии.

- Там, действительно, с осадками не справилась ливневка, и было подтопление, но все уже в порядке. Как нам передали специалисты, от воды в помещении удалось избавиться, - отметила Инесса Розенблит, сотрудник пресс-службы администрации Владивостока.

В подобной ситуации оказались еще два дошкольных учреждения. Затопило детский сад №113 и №117. Все воспитанники уже в своих домах, родителям из-за стихийного бедствия пришлось забрать детей раньше времени.

К сожалению, еще не вечер. Штормовое предупреждение было объявлено на 27 августа. Есть вероятность, что стихия придержала все «самое интересное» на десерт.

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