Китайский рынок на Спортивной опять ушел под воду

СЕГОДНЯ 05:34 2019-08-27T06:12:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В последнее время территория многострадального китайского рынка на Спортивной улице во Владивостоке стала часто уходить под воду. Нынешний ливень, подтопивший пол-Владивостока, не стал исключением, на рынке снова коллапс, сообщают "Комсомольской правде - Владивосток" очевидцы.

На затопленной парковке поместились всего несколько машин. Фото: предоставлено очевидцами

Помпу здесь уже далеко и не убирают. Правда, при таком потоке воды она не особо поможет.

Помпы не справляются с таким количеством воды. Фото: предоставлено очевидцами

Торговля в стационарных зданиях ведется, работает и та часть рынка, что на возвышенности, дальняя от Спортивной улицы. Но большая часть рынка закрыта. Пройти вокруг зданий, не замочив ног, практически невозможно.

Значительная часть парковки тоже под водой, соответственно, возможности приема посетителей сильно ограничены.

Там, где раньше ходили покупатели, теперь бурные потоки воды. Фото: предоставлено очевидцами

Мы недавно писали про затопленный рынок на Спортивной, буквально в прошлую субботу. И до этого писали. Похоже, у рынка системная проблема. Впрочем, владельцы уже не скрывают планы снести все лотки и построить тут большой торговый центр с парком на крыше.

Сегодня же во Владивостоке ливень настолько сильный, что десятки машин "захлебнулись" в лужах, а в нескольких точках города косогоры сползли на дороги, припаркованные авто. Наиболее серьезные последствия - на Тобольской, 11. Там сразу семь машин попали в ловушку, есть пострадавший.

В ТЕМУ:

На затопленном Спортивном рынке сегодня побывал и самый известный автоблогер страны Эрик Давидыч. Подробнее о его похождениях читайте по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU