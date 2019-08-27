2019-08-27T07:59:09+03:00
Общество

«Заехали на рынок фруктов купить»: известного видеоблогера Давидыча поразил затопленный Владивосток

Посетил блогер и главную достопримечательность дальневосточной столицы – пробки [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
На пути Давидыча встречались открытые люки и затопленные улицы. Фото: eric_davidichНа пути Давидыча встречались открытые люки и затопленные улицы. Фото: eric_davidichФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Владивосток встретил cкaндaльнo извecтного видеоблогера Эрика Китуашвили, известного как Давидыч, мощным ливнем и затопленными улицами. Автообзорщик поделился своими эмоциями от увиденного в личном аккаунте Instagram с числом подписчиков в 2,8 миллиона человек.

Эрик Давидыч о погоде во Владивостоке.

- Мы приехали на рынок фруктов купить, а тут такая ситуация. Просто нереальная. Мы не понимаем, как действовать, - говорит Давидыч на видео и снимает затопленный китайский рынок.

Дальше путь видеоблогера пролегал по Спортивной улице, которая тоже из-за дождей ушла под воду. По ситуационной реке Давидыч передвигался медленно, даже, несмотря на то, что «плавал по Владивостоку» автообзорщик на BMW X7.

На пути Давидыча еще встречались открытые люки и затопленные улицы. Также блогера поразил и оползень, который сошел с сопки на улице Ладыгина.

Эрик Давидыч во Владивостоке.

Отметим, что дальневосточную столицу автор YouTube-канала SmotraTV посетил впервые в рамках благотворительного автопробега. К тому же он пообещал посетить дальневосточную столицу экс-мэру Игорю Пушкареву, с которым познакомился в СИЗО.

В ТЕМУ:

Грязь, деревья, камни: на Тобольской улице из-за размытия грунта повреждены припаркованные автомобили

Владельцев иномарок с самого утра ждал неприятные известия (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Плохой прогноз»: во Владивостоке затопило две подстанции, сотни людей остались без света
Подпорная стена обрушилась на две машины во Владивостоке
Китайский рынок на Спортивной опять ушел под воду
Земля ушла: появилось видео обрушения сопки на улице Ладыгина во Владивостоке
АО «Восточный Порт» вновь собрал сильнейших атлетов на традиционном фестивале
Двое пострадавших во время взрыва в Находке находятся в крайне тяжелом состоянии
В Находке прогремел взрыв, есть погибшие
Приморцы тратят миллиарды на транспорт, но ездить стали реже
Каноист из Приморья в 16 раз выиграл золотую медаль на чемпионате мира
Часовые на посту: уснувшие у Вечного огня бездомные в Уссурийске напугали граждан
Полицейские в Приморье подарили мальчику из села радиоуправляемую машинку
Погода во Владивостоке на 26 августа 2019 года: вечером дождь, температура воздуха до +22 градусов
"Кусок вырезали, а делать не хотят": владивостокцы возмущены пробками на о. Русский
Почти 60 автобусных маршрутов Владивостока обзавелись терминалами безналичной оплаты
В пожаре на трассе Уссурийск-Владивосток пострадал мужчина
На трассе Уссурийск - Владивосток загорелось авто