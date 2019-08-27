«Заехали на рынок фруктов купить»: известного видеоблогера Давидыча поразил затопленный Владивосток

Владивосток встретил cкaндaльнo извecтного видеоблогера Эрика Китуашвили, известного как Давидыч, мощным ливнем и затопленными улицами. Автообзорщик поделился своими эмоциями от увиденного в личном аккаунте Instagram с числом подписчиков в 2,8 миллиона человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728245" frameborder="0"></iframe> Эрик Давидыч о погоде во Владивостоке.

- Мы приехали на рынок фруктов купить, а тут такая ситуация. Просто нереальная. Мы не понимаем, как действовать, - говорит Давидыч на видео и снимает затопленный китайский рынок.

Дальше путь видеоблогера пролегал по Спортивной улице, которая тоже из-за дождей ушла под воду. По ситуационной реке Давидыч передвигался медленно, даже, несмотря на то, что «плавал по Владивостоку» автообзорщик на BMW X7.

На пути Давидыча еще встречались открытые люки и затопленные улицы. Также блогера поразил и оползень, который сошел с сопки на улице Ладыгина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728248" frameborder="0"></iframe> Эрик Давидыч во Владивостоке.

Отметим, что дальневосточную столицу автор YouTube-канала SmotraTV посетил впервые в рамках благотворительного автопробега. К тому же он пообещал посетить дальневосточную столицу экс-мэру Игорю Пушкареву, с которым познакомился в СИЗО.

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