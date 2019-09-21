2019-09-21T08:13:54+03:00
Происшествия

Президент DNS: Ущерб на десятки миллионов. Но представьте, если бы все загорелось при покупателях

Дмитрий Алексеев прокомментировал «Комсомолке» пожар в ТЦ «Максим», где выгорел один из магазинов сети
Сергей БАЛАНОВ
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Пожар в торговом центре "Максим". Фото: Александр ХитровПожар в торговом центре "Максим". Фото: Александр Хитров
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Одним из арендаторов площадей в ТЦ «Максим» на Постышева, который почти полностью сгорел в субботу, 21 сентября, был компьютерный гигант DNS. Президент сети рассказал «Комсомольской правде – Владивосток» о том, что известно ему на последний момент.

Из шести этажей торгового центра (если считать с цокольным) выгорели верхних четыре, со второго по пятый. Магазин DNS находился как раз на втором.

- У нас сгорел полностью весь магазин и, как я понимаю, весь товар внутри. На сумму десятки миллионов рублей. Пока точнее сказать не могу. Магазин не был застрахован. Да и что такое страховка? Тут надо же понимать, что в данном случае это всегда ущерб. Просто в случае страховки – это ущерб, размазанный по времени. Суммы страховых взносов тут были бы огромными, что тоже легло бы на плечи покупателей в конечном итоге. Я вечером об этом напишу более подробный пост, - пообещал Дмитрий Алексеев.

По его словам, компания будет пытаться взыскать ущерб, если станет ясно, с кого.

- Пока нас туда не пускают, официальной версии пожара у меня нет, только слухи – что воспламенилась газовая горелка на пищеблоке в одном из кафе. Мне она кажется вполне правдоподобной.

Выяснение причин и взыскание ущерба – это процесс, как правило, очень долгий. Меня радует одно – по последним данным, никто не пострадал. А представьте, если бы пожар произошел позже в субботу, когда там огромное количество народа? – комментирует предприниматель.

Кроме DNS арендаторам в «Максиме» является Домотехника, но она расположилась двумя этажами ниже.

Арендаторы второго этажа ТЦ Максим. Фото: 2ГИС

Арендаторы второго этажа ТЦ Максим. Фото: 2ГИС

21 сентября на пульт пожарно-спасательной службы поступило срочное сообщение о том, что во Владивостоке горит ТЦ «Максим». Огнем была объята верхняя часть здания. Пожарные прибыли на место происшествия в начале седьмого утра. Языки пламени распространились на площади в 1000 квадратных метров. К счастью, в это время никого в здании не было, поэтому в результате происшествия никто не пострадал.

Пожар был полностью локализован спустя 3,5 часа. Но процесс тушения продолжается до сих пор. По информации источника «КП - Владивосток», внутри ТЦ из-за пожара было обрушение. Причиной пожара мог стать взрыв газового баллона.

Хроонология тушения пожара в ТЦ "Максим".

Тем временем, появилось видео, снятое внутри горящего ТЦ «Максим». Жуткие кадры подтверждают масштаб бедствия - внутри выгорело несколько этажей.

Видео тушения пожара в ТЦ "Максим".

ИСТОЧНИК KP.RU

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