Роковая суббота: в день пожара ТЦ «Максим» должен был праздновать 15-летний юбилей

СЕГОДНЯ 08:06 2019-09-21T09:17:29+03:00

К счастью, происшествие случилось не в момент торжества [видео]

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Вместо праздника - обугленные этажи. Пожар в ТЦ «Максим» уничтожил три этажа здания. Площадь возгорания распространилась на 1000 квадратных метров. Сотрудники МЧС локализовали открытые очаги горения лишь спустя 3,5 часа, тушение пожара продолжается до сих пор. По словам источника «КП-Владивосток», в самом здании произошло обрушение.

Жители Приморья уверены в том, что причина возгорания во взрыве газового баллона в одном из заведений на пятом этаже торгового центра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733361" frameborder="0"></iframe> Видео тушения пожара в ТЦ "Максим".

- Роковое стечение обстоятельств в том, что именно сегодня «Максим» празднует свое 15-летие. Было запланировано масштабное торжество, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Владимир Калинин, историк-краевед. - К счастью, пожар случился не в разгар празднования, когда в здание пришли бы десятки людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733370" frameborder="0"></iframe> Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке.

Вот так вместо масштабного празднования юбилея, ТЦ «Максим» превращается в руины. Сколько времени понадобится на восстановление крыши и верхних этажей - неизвестно.

Пока никого из предпринимателей в здание не пускают. Они смогут оценить причиненный ущерб лишь завтра.

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ИСТОЧНИК KP.RU