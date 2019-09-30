2019-09-30T07:22:01+03:00
Происшествия

«Надежда умирает последней»: уже неделю в Тихом океане горит плавбаза «Петр Житников» с 60 моряками на борту

Очевидцы сообщают, что начался пожар с хлопка [фото, видео]
Кристина ГРИН
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Тушением занимается аварийная бригада.Тушением занимается аварийная бригада.Фото: Социальные сети
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30 сентября. Седьмые сутки моряки, входящие в состав аварийной бригады, пытаются потушить плавбазу «Петр Житников». И нет, это не продолжение сериала «Остаться в живых», это происходит в действительности. Пожар начался неделю назад в консервном цеху. Площадь горения – порядка 200 квадратных метров. На борту судна после масштабной эвакуации остались капитан судна, механики и спасатели. Они занимаются заливкой очагов возгорания и предотвращением переброса языков пламени на новые помещение. Насколько известно, с последним им справиться удалось.

Прокуратура уже проводит проверку.

Прокуратура уже проводит проверку.

- Локализовать пожар - значит не допустить его распространения. С этим экипаж судна справился. А вот потушить пожар пока не удалось, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» источник. – Когда это случится, мне тут же доложат информацию со всеми координатами. Опасность, разумеется, есть. Но мы говорим о тех, кто работает открытом море – это и так очень опасно, но рядом с «Житниковым» есть судна, которые в случае чего, смогут принять всю аварийную бригаду. Они сейчас следят за температурой в складском помещении, которая начала падать. После того, как температура будет допустимой, они отправятся в разведку, чтобы выяснить текущее состояние. Как говорится, надежда умирает последней, поэтому будем верить в то, что плавбазу удастся спасти.

Пожар на плавбазе «Петр Житников» на Итурупе.

К слову, по информации собеседника, пожар произошел после хлопка в складском помещении. По предварительным данным, на оборудовании сорвалась крышка горловины. В любом случае точную причину возникновения пожара выяснят в ходе прокурорской проверки. А пока родные и близкие аварийной бригады обновляют новостные ленты, чтобы удостовериться в том, что с их моряками все в порядке. Спешим всех успокоить – все живы и здоровы.

Пожар на плавбазе произошел еще неделю назад.

Пожар на плавбазе произошел еще неделю назад.

Напомним, что о пожаре на плавбазе «Петр Житников» стало известно 24 сентября. На его борту находилось больше 400 человек. Огонь распространялся стремительно. Капитан судна принял решение эвакуировать экипаж, оставив лишь аварийную бригаду, которая пытается победить огонь уже неделю. Покинувших плавательный завод четырьмя чартерами доставили во Владивосток – порт приписки «Петра Житникова». Их жизнью и здоровью ничего не угрожает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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