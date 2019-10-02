ФСБ задержала 87 бессовестных браконьеров из Северной Кореи за добычу кальмара рядом с Приморьем

Браконьеры из КНДР продолжают бессовестно и без разрешительных документов грабить Приморье. Северокорейские рыбаки вслед за мигрирующим кальмаром пошли в исключительную экономическую зону России, где развернули незаконный промысел. В конце сентября пограничники Приморья задержали еще несколько групп браконьеров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/732863" frameborder="0"></iframe> Пограничники задержали в Японском море 161 браконьера из КНДР.

Отдельно стоит сказать о маломерных судах северокорейцев. Чаще всего – это наспех сделанные хлипкие шхуны, которые не то, что тайфун не переживут, опасным может выглядеть небольшое волнение на море. Сотрудники ФСБ спасли 174 моряка с 26 терпящих бедствие судов. Человеческих жертв удалось избежать, сообщает центр общественных связей ФСБ России. А выброшенные на приморский берег заморские шхуны моментально становятся объектом для исследований туристов и местных жителей.

Сотрудники ФСБ спасли 174 моряка с 26 терпящих бедствие судовФото: Милана СОКОЛ

Известно, что браконьеры не оказывали сопротивление, в отличие от своих коллег, которых задержали 17 сентября. Группа северокорейцев отказалась подчиниться законным требованиям пограничников и напала. Как результат – четыре сотрудника ФСБ ранены, двое прооперированы, сейчас их жизни ничего не угрожает. Пострадавшие были и среди граждан КНДР, один скончался.

Почти за две недели приморские пограничники задержали порядка 500 браконьеров из Северной Кореи. Нелегалы дожидаются решения под конвоем на своих шхунах, которые стоят на рейде под Находкой и поселком Посьет. Питаются браконьеры из своих запасов. В ближайшее время они будут отправлены домой.

Напомним, что тысячи северокорейских шхун в период тайфунов укрылось в бухтах Приморья, кинув сигнал «терплю бедствие». Проигнорировать мольбы о помощи пограничники не могли и разрешили судам войти в наши территориальные воды. Северокорейцы должны были стоять на якоре и покинуть край, как только наступит штиль. Однако браконьеры не только продолжили незаконно добывать биоресурсы, но и выходили на берег. Такое поведение гостей всерьез возмутило жителей Приморья. Но у некоторых рыбаков все-таки проснулась совесть и они покинули территориальные воды Приморья. Только посмотрите это эпичное видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/732345" frameborder="0"></iframe> Северокорейские шхуны покидают Приморье.Видео: Роман Капустян

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Алексей Ананьев, адвокат адвокатского бюро «ОПОРА».

- По какой причине всех браконьеров до сих пор держат на шхунах – мне непонятно. Есть преступление, за ним должна быть мера пресечения, следствие, а потом приговор. В российском законодательстве их должны судить по статье 253 части 3 – «Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ» и по 322 «Незаконное пресечение государственной границы РФ». Если исходить из этих статей, то иностранцам грозит до 6 лет лишения свободы. Разумеется, это не касается тех, кто напал на пограничников - их ждет более суровое наказание.

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