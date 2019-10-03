«На очереди Штурвал»: администрация Владивостока начала чистку Русского острова от незаконных кафе

Летом администрация Владивостока обнародовала список всех самовольных построек, которые обошли закон и долгое время занимались бизнесом. В том числе речь шла о звездном кафе «Штурвал», в котором успели побывать едва ли не все гастролирующие в дальневосточной столице певцы и артисты. Но после шумихи, раздутой актерами театра и кино, новой информации о судьбе заведения так и не последовало.

Накануне мэрия подтвердила, что предупреждение было не шуткой. Сотрудники МУП «Содержание городских территорий» начали чистку Русского остров. Под снос пошло одно из самовольно построенных кафе на мысе Ахлестышева, собственник которого отказался выполнять требование постановления и продолжал заниматься незаконной деятельностью.

- Демонтированные объекты вывозят на склад временного хранения. Получить своё имущество владельцы смогут, оплатив стоимость демонтажа и хранения, – подчеркнули в АТУ Фрунзенского района.

Оказалось, что судьба «Штурвала» предопределена. О заведении небезызвестного Виталия Дудко никто не забыл, просто его время пока не пришло.

- У нас есть огромный список, в который включены все незаконные постройки. В нем, разумеется, числится и кафе «Штурвал». Заведение также на очереди под снос, - рассказывали корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» в пресс-службе администрации Владивостока. – Когда именно это произойдет – пока неизвестно. Незаконных построек, среди которых не только кафе, но и палатки, рекламные конструкции, заборы, шлагбаумы - огромное количество. Скорее всего, решение по «Штурвалу» будет в течение этого года.

Напомним, что после того, как администрация приняла решение снести именитое кафе «Штурвал», на защиту его владельца Виталия Дудко встала вся звездная элита. Среди них: Сергей Безруков, Александр Носик, Андрей Кайков, Мария Аронова, Игорь Ливанов. Сам рулевой «Штурвала» заявил, если кафе снесут, но он уедет с Дальнего Востока.

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