2019-10-09T11:26:38+03:00
Общество

«Распродажа с дымком»: стало известно, когда и где откроется ярмарка товаров со сгоревшего во Владивостоке ТЦ «Максим»

Акция стартует уже в эту субботу
Кристина ГРИН
Поделиться:
Распродажа начнется 12 октября в 11:00. Фото: alexander_khitrov.Распродажа начнется 12 октября в 11:00. Фото: alexander_khitrov.
Изменить размер текста:

12 октября на Борисенко, 17 откроется ярмарка-распродажа товаров, которым удалось уцелеть при пожаре в торговом центре «Максим», сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на паблик irecommend_vdk.

Руководству в процессе переговоров удалось договориться, чтобы мероприятие все же состоялось. Продукцию уже привели в должный вид, чтобы представить на открытой площадке «Рынка на Школьной». Любой желающий сможет купить выставленные товары по сниженной цене.

Ярмарка откроется уже в эту субботы в 11 утра. Распродажа будет проходить вплоть до 18:00. Адрес рынка: Борисенко, 17. Есть информация, что акция будет иметь продолжение.

Новость уже вызвала резонанс в сети. Многие не уверены в качестве товара и в том, что он вообще подлежит продаже. Жители Владивостока сейчас активно комментируют посты с информацией о распродаже.

- Теперь понятно, где будут пробки в этот день.

- Утопленные телефоны и пылесосы будут?

Другой пользователь сети отвечает ему, что такая распродажа уже есть: «На Енисейской, 32».

- Драка, наверное, будет ...

- Простые люди хотят хоть какую-нибудь копейку вернуть. Кто не хочет, тот не поедет покупать.

- Интересно, что продавать будут... копчености?

- Товары с запахом дымка?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роковая суббота: в день пожара ТЦ «Максим» должен был праздновать 15-летний юбилей

К счастью, происшествие случилось не в момент торжества [видео]

Президент DNS: Ущерб на десятки миллионов. Но представьте, если бы все загорелось при покупателях

Дмитрий Алексеев прокомментировал «Комсомолке» пожар в ТЦ «Максим», где выгорел один из магазинов сети (читайте также...)

Появилось видео, снятое внутри горящего ТЦ «Максим»

Жуткие кадры подтверждают масштаб бедствия - внутри выгорело несколько этажей [видео]

Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке: площадь горения 1000 квадратных метров, предприниматели терпят колоссальные убытки

Дотла сгорела верхняя часть здания, где расположена игровая зона и кафе [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пожар в ТЦ "Максим" во Владивостоке»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Здрасьте, в затор залазьте»: Владивосток начинает превращаться в пробку
Житель Владивостока Олег Гончаров посмертно награжден медалью за спасение тонущих детей
ОПГ на диете: приморские контрабандистки наладили поставки запрещенного чудо-препарата для снижения веса
Включаем бойлеры: без горячей воды останется часть Владивостока
Убираем шубы, снимаем шапки: лето ненадолго вернется в Приморье
Ипотеку под 2% дадут на Дальнем Востоке гектарщикам и молодым семьям
Зубную пасту с сюрпризом пытались передать заключенным в приморскую колонию
Во Владивостоке состоится фестиваль идей и технологий Rukami
Убийца изнасиловал 12-летнюю родственницу в Приморье после года проживания под одной крышей
Несостоявшийся браконьер пытался застрелить рыбу из пистолета в Приморье
Фонд «Восточный Порт» поддержал проведение всероссийского турнира по боксу
Минтранс прокомментировал видео с пилона Русского моста во Владивостоке
Буквально на ровном месте: во Владивостоке подбили еще один новенький автобус
Не хотела учиться: школьница путешествовала автостопом по Приморью
Владивосток сковали утренние 6-балльные пробки