«Распродажа с дымком»: стало известно, когда и где откроется ярмарка товаров со сгоревшего во Владивостоке ТЦ «Максим»
12 октября на Борисенко, 17 откроется ярмарка-распродажа товаров, которым удалось уцелеть при пожаре в торговом центре «Максим», сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на паблик irecommend_vdk.
Руководству в процессе переговоров удалось договориться, чтобы мероприятие все же состоялось. Продукцию уже привели в должный вид, чтобы представить на открытой площадке «Рынка на Школьной». Любой желающий сможет купить выставленные товары по сниженной цене.
Ярмарка откроется уже в эту субботы в 11 утра. Распродажа будет проходить вплоть до 18:00. Адрес рынка: Борисенко, 17. Есть информация, что акция будет иметь продолжение.
Новость уже вызвала резонанс в сети. Многие не уверены в качестве товара и в том, что он вообще подлежит продаже. Жители Владивостока сейчас активно комментируют посты с информацией о распродаже.
- Теперь понятно, где будут пробки в этот день.
- Утопленные телефоны и пылесосы будут?
Другой пользователь сети отвечает ему, что такая распродажа уже есть: «На Енисейской, 32».
- Драка, наверное, будет ...
- Простые люди хотят хоть какую-нибудь копейку вернуть. Кто не хочет, тот не поедет покупать.
- Интересно, что продавать будут... копчености?
- Товары с запахом дымка?
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ИСТОЧНИК KP.RU
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