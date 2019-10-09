«Распродажа с дымком»: стало известно, когда и где откроется ярмарка товаров со сгоревшего во Владивостоке ТЦ «Максим»

12 октября на Борисенко, 17 откроется ярмарка-распродажа товаров, которым удалось уцелеть при пожаре в торговом центре «Максим», сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на паблик irecommend_vdk.

Руководству в процессе переговоров удалось договориться, чтобы мероприятие все же состоялось. Продукцию уже привели в должный вид, чтобы представить на открытой площадке «Рынка на Школьной». Любой желающий сможет купить выставленные товары по сниженной цене.

Ярмарка откроется уже в эту субботы в 11 утра. Распродажа будет проходить вплоть до 18:00. Адрес рынка: Борисенко, 17. Есть информация, что акция будет иметь продолжение.

Новость уже вызвала резонанс в сети. Многие не уверены в качестве товара и в том, что он вообще подлежит продаже. Жители Владивостока сейчас активно комментируют посты с информацией о распродаже.

- Теперь понятно, где будут пробки в этот день.

- Утопленные телефоны и пылесосы будут?

Другой пользователь сети отвечает ему, что такая распродажа уже есть: «На Енисейской, 32».

- Драка, наверное, будет ...

- Простые люди хотят хоть какую-нибудь копейку вернуть. Кто не хочет, тот не поедет покупать.

- Интересно, что продавать будут... копчености?

- Товары с запахом дымка?

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