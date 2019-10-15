Пострадавшим при обрушении дома в Приморье окажут материальную помощь

Частичное обрушение жилого дома произошло в приморском поселке Новонежино. Обвал случился, по предварительной версии, из-за взрыва. Одна женщина погибла, еще 41 человек эвакуирован, люди пока не могут зайти в свои квартиры до заключения экспертов.

В данный момент запрещено входить в 30 квартир, попасть в них жильцы смогут только в сопровождении МЧС и только для того, чтобы забрать вещи. Для людей подготовлен пункт временного размещения (ПВР), который находится в местном клубе. Рассматривается возможность открыть ПВР на 100 человек в Смоляниново. Тем, кто оказался на улице из-за обрушения, будет выделено по 10 тысяч рублей на покупку предметов первой необходимости.

- Принято решение о выдачи по 50 тысяч за частичную потерю имущества четырем квартирам, которые являются наиболее пострадавшими. Еще по трем или четырем квартирам будет выдан сертификат, чтобы граждане могли купить жилье. По остальным эксперты будут решать, когда можно заходить, - сказал Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

Можно ли восстановить пострадавший третий подъезд также скажет специальная комиссия. Следов взрывчатых веществ на месте не обрушения не обнаружено.

Глава региона также отметил, что пострадавший ребенок находится в больнице. У погибшей женщины остались двое детей: один учится в шестом классе, второй – в техникуме. Сейчас решается вопрос о том, с кем останутся мальчишки и как будут продолжать обучение.

Напомним, во вторник, 15 октября, в приморском поселке Новонежино произошло ЧП. В многоквартирном доме обрушились потолочная плита и лестничный пролет. Жертвой стала женщина, по факту ее смерти возбуждено уголовное дело.

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