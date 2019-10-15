2019-10-15T09:33:57+03:00
Общество

Распродажа копченых телевизоров из сгоревшего ТЦ «Максим» продолжается во Владивостоке

Ассортимент широкий: от холодильников без упаковки до вакуумных контейнеров с немного потекшим пластиком
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Пока идет уценка крупной бытовой техники. Фото: alexander_khitrovПока идет уценка крупной бытовой техники. Фото: alexander_khitrov
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Во Владивостоке идет распродажа товаров из сгоревшего торгового центра «Максим». Напомним, крупный ТЦ загорелся 21 сентября. Площадь пожара – почти 1,5 тысячи квадратных метров. Тушили здание почти сутки.

Товар у большинства предпринимателей не был застрахован – эта процедура крайне трудоемкая, невыгодная, да и мало кто из специалистов за такое берется. Сильнее всего пострадали бутики, расположенные на верхнем этаже. Повезло ювелирным, которые находились на первом этаже, – их пламя относительно пощадило.

Часть товара все-таки уцелело, поэтому предприимчивые бизнесмены решили устроить распродажу. А что? Например, немного обугленный 75-дюймовый телевизор с 4k, запахом гари и без упаковки отпускается на 40 тысяч дешевле. Мечта!

Пока идет уценка крупной бытовой техники – холодильников, водонагревателей, плит, стиральных машин, а также телевизоров. Процесс это не быстрый, поэтому товар постепенно выставляется на продажу. Во второй волне переоценят мелкую бытовую и цифровую технику, среди которой фотоаппараты, телефоны и тому подобное, сообщает «Домотехника».

Распродажа года проходит в складском комплексе на Енисейской улице, 32 «б». Часы работы: ежедневно с 10:00 до 20:00. Доставки нет, возможен только самовывоз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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