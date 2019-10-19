На Сахалине директор оскандалившейся школы, в которой одноклассники избили девочку за «домашку», уволилась

Резонансная история с избиением девочки Ани (имя изменено - прим.ред.) в сахалинском городе Поронайске получила продолжение. Напомним, 10-летнюю ученицу подкараулили у крыльца школы одноклассники, повалили ее на землю и избили. Пинали в основном по голове. В результате врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга. Агрессия детей была вызвана тем, что Аня на уроке напомнила учителю о домашнем задании.

Девочка до сих пор находится в больнице с сотрясением мозга. Фото: личная страница мамы пострадавшей.

После происшествия проверку инициировали СК, прокуратура и правительство. По их результатам будут приняты процессуальные решения. Накануне совместно с министром образования и сотрудниками ПДН в школе прошло родительское собрание.

limarenko_official Речь министра образования Сахалина после избиения девочки у школы Поронайска.

После него стало известно о том, что директор общеобразовательного учреждения написала заявление об увольнении. Подтверждение появилось на официальной странице в социальной сети губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко (@limarenko_official).

Кто заменит директора - пока неизвестно. Фото: @limarenko_official

Пока власти и правоохранители пытаются разобраться, кто виноват и что делать, Аня лежит в больнице. Там ее навещают родные и близкие друзья. Девочка пока не знает, как пойдет в школу. Боится. Не понимает, как будет смотреть в лица тем, кто проучился с ней четыре года, а потом с такой жестокостью пинал на крыльце школы. Скорее всего, для реабилитации девочке потребуется помощь психолога.

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