«Он подошел ко мне, докурил сигарету и спросил: «Хочешь жить?»: сбежавший от благовещенского стрелка поделился воспоминаниями

Второй день вся страна гадает: почему тихий студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ (Благовещенск) принес на занятия ружье и открыл стрельбу. Даниил Засорин палил в людей со спокойным лицом и под музыку группы Nirvana, которую включил на телефоне. Что происходило в тот момент в аудитории – в материале «КП».

ПАНИКА

Именно так описывают очевидцы происходящее в кабинете номер 304 корпуса «К». Около 11:00 Даниил Засорин отпросился в туалет у классной руководительницы, вышел, собрал в мужской комнате ружье и спокойно вошел в аудиторию. Как парень смог пронести ИЖ-81 – выясняют следователи, по одной из версий – всему виной халатность охранника, который даже не спрашивал у входящих пропуска.

Занятия в колледже отменены до понедельника. Фото: СУ СКР по Амурской области

- В этот момент я сидел в телефоне, переписывался. Когда он (Даниил – прим. ред.) зашел, я его не заметил. Произошел выстрел, я обратил на это внимание, подумал, что какой-то взрыв. Все в панике начали бегать. Потом я увидел, что у Даниила ружье и ринулся к запасному выходу. В этот момент прозвучал еще один выстрел, - рассказал «Комсомолке» одногруппник стрелка, пожелавший остаться неизвестным.

Все прятались кто куда: в каморку, выламывали двери, в шкаф и за него. Лишь один студент – Алексей Голубничий - остался на своем месте и твердо сказал стрелку: «Я тебя не боюсь», за что был застрелен в упор в голову. 20-летний парень погиб на месте. По другой версии, Алексей перед смертью умолял Даниила не стрелять. 16 ноября парня проводят в последний путь родные, близкие и одногруппники.

Алексей хотел сделать своей девушке предложениеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Следующая пуля была выпущена во Владислава Р., парень прооперирован и находится под наблюдением врачей, как и двое других пострадавших в стрельбе в колледже.

ПОБЕГ

- Потом Даниил вышел в коридор, заметил нас, спросил у человека, который стоял передо мной хочет ли он жить, тот сказал: «Да, отпусти меня, не трогай, не убивай». Он ему ответил: «Иди», - продолжает одногруппник стрелка.

Парень бросился наутек, а вот нашему рассказчику повезло меньше. Стрелок обратился к нему с аналогичным вопросом (его он задавал ученикам колледжа не один раз).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/743750" frameborder="0"></iframe> Даниил Засорин учится стрелять из дробовика.

- Подошел ко мне, докурил сигарету, зарядил ружье, спросил у меня то же самое, я ответил: «Да, я хочу жить». Он сказал зайти в кабинет. Я зашел, смотрю, он идет за мной не спеша. Я уже был возле другого выхода и принял решение убежать, - добавил одногруппник.

Сбежал парень через окно - прыгнул с третьего этажа, приземлился на выступ второго. Из повреждений - отбитые нога и почки, но по этому поводу он не особо переживает. Главное - жив.

СМЕРТОНОСНЫЙ ТИХОНЯ

Сейчас главный вопрос заключается в том, почему 19-летний парень пришел в колледж и открыл огонь по людям. Версия о том, что накануне надругались над его девушкой не вызывает доверия ни у кого из одногруппников Даниила - слишком уж тихим, замкнутым и невзрачным был стрелок.

Но другой сценарий гласит о том, что над парнем издевались с первого курса. И это видится более правдоподобным. Однако все, с кем удалось поговорить «Комсомолке», не подтверждают эти слухи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/743712" frameborder="0"></iframe> Бывший студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассказывает, как начиная с первого курса с приятелями издевались над Данилом Засориным.

- Даниил был спокойный, необщительный, его никто не унижал и я не знаю, что побудило его на такое пойти. Когда все происходило, он некоторым говорил выйти, в некоторых не стрелял, хотя у него была такая возможность, - добавляет очевидец.

Затем этот тихий вооруженный парень вышел из аудитории и выстрелил еще в двоих учеников. Далее на место приедут полицейские, которые блокируют Даниила на втором этаже, он сделает в сторону правоохранителей выстрел, стражи порядка «огрызнуться» в ответ и ранят парня. Как итог - благовещенский стрелок застрелится.

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ОФИЦИАЛЬНО

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». Максимальное наказание - вплоть до пожизненного. В рамках его расследования Данилу проведут психолого-психиатрическую экспертизу на вменяемость посмертно. Это нужно, чтобы детально изучить причины такого ужасного поступка.

Второе дело возбуждено в отношении охранника корпуса колледжа, где все и произошло. Статья: «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», максимальное наказание – до десяти лет колонии. По словам учеников колледжа, охраннику было все равно, он не спрашивал ни у кого даже пропуска.

Также фигурантом уголовного дела стал гендиректор ЧОПа «Сириус-А», который охранял колледж. Сергею Андрющенко вменяется статья «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Его уже отправили в СИЗО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="400" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/743925" frameborder="0"></iframe> Задержание Сергея Андрющенко, гендиректора «Сириус-а».Видео: СУ СК России

Напомним, ЧП произошло 14 ноября около 11 утра. Студент четвертого курса Данил Засорин открыл стрельбу по студентам, а после покончил с собой. В результате кроме самого стрелка погиб еще один молодой человек, еще трое были доставлены в больницу. Двое находятся в реанимации, но их состояние стабильное. Губернатор области Василий Орлов пообещал материальную помощь семьям погибших и пострадавших. На место происшествия выезжала мэр города Валентина Калита, которая поручила усилить меры безопасности и в других учебных учреждениях. Причины трагедии выясняют следователи.Также стало известно, что у охранника колледжа даже не было разрешения на работу. Тем временем близкие погибшего от рук стрелка студента собирают деньги на похороны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/743740" frameborder="0"></iframe> Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку

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