2019-11-24T08:00:25+03:00
Происшествия

Следствие заинтересовалось действиями полицейских, выезжавших по вызову на Часовитина во Владивостоке

Если бы женщину изолировал от ребенка, трагедию можно было бы избежать
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Следственные органы проверят действия полицейскихСледственные органы проверят действия полицейскихФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Действиями полицейских, которые выезжали по вызову на Часовитина, заинтересовался Следственный комитет. Сейчас по факту возможного непринятия надлежащих мер стражами правопорядка проводится доследственная проверка. Если в действиях сотрудников правоохранительных органов будет зафиксирован состав преступления, их ждет уголовное дело, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на СУ СК России по Приморскому краю.

Уже не первый день жители Владивостока обсуждают трагедию, которая разыгралась 21 ноября в квартире дома по улице Часовитина. Здесь психически нездоровая мать выбросила из окна своего 3,5 месячного ребенка.

Как рассказал супруг задержанной, за сутки до случившегося он, находясь за пределами Приморского края, звонил в дежурную часть полиции и просил изолировать жену от ребенка. Уже тогда мужчина предполагал, что молодая мать, страдающая послеродовой депрессией, может навредить ребенку.

Однако приехавшие на вызов медики и стражи правопорядка, не заметили за женщиной ничего подозрительного, поэтому оставили ее с малышом.

Данный факт заинтересовал сотрудников Следственного комитета. Ими была инициирована доследственная проверка по факту «возможного непринятия надлежащих мер со стороны должностных лиц, осуществляющих проверку по заявлению» (ст. статье 293 УК РФ). Если в действиях (бездействии) стражей правопорядка будет замечен состав преступления, им грозит уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 21 ноября психически нездоровая 37-летняя женщина выбросила с окна 8-го этажа своего ребенка. От полученных травм 3,5 месячный мальчик скончался на месте. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Женщина задержана, по информации источника «КП-Владивосток», результат исследования душевного состояния молодой матери уже доказал, что жительница Владивостока была не в себе на момент совершения преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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