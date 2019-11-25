Арестовали психически нездоровую женщину, выбросившую в окно своего младенца во Владивостоке

Трагедия случилась в пятницу, 22 ноября в Первомайском районе Владивостока. 37-летняя жительница дома, расположенного по адресу Часовитина, 5, выбросила с окна восьмого этажа своего младенца. Мальчик упал с высоты 30 метров. От полученных травм он скончался на месте. Сыну было 3,5 месяца. Тело ребенка нашли прохожие и забили тревогу.

Обвинения в убийстве выдвинули маме младенца, которая, по информации источника «КП-Владивосток», страдает психическим расстройством. Подтвердить наличие отклонения здоровья сможет психолого-психиатрическая экспертиза, которая назначена в рамках расследования.

24 ноября суд заключил под стражу женщину. До вынесения приговора она будет находиться в СИЗО. Ей грозит до 20 лет лишения свободы, либо принудительное лечение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/745787" frameborder="0"></iframe> Арестовали женщину, выбросившую младенца с окна во Владивостоке..СУ СК России по Приморскому краю

Вместе с тем, стало известно о том, что трагедии можно было избежать. За день до ЧП отец погибшего младенца звонил в полицию и просил помочь, потому что, по его мнению, супруга представляла опасность для ребенка. Однако прибывшие на место оперативники и бригада скорой помощи не увидели в женщине признаков агрессии и неадекватного поведения и уехали. На следующий день она убила своего сына.

На фото женщина и ее погибший сын.Фото: Социальные сети

- Вместе с тем, учитывая обстоятельства случившегося, следствием организована доследованная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ по факту возможного непринятия надлежащих мер должностных лиц, осуществляющих проверку по заявлению отца ребенка о возможных агрессивных действиях со стороны супруги, - резюмировали в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

Есть информация, что в живых остался один ребенок, которому чуть больше 3 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Женщина, страдающая психическим расстройством, выбросила своего младенца с 8 этажа во Владивостоке

Теперь детоубийце светит либо тюремное заключение, либо принудительное лечение (подробности..)

СК возбудил уголовное дело по факту убийства младенца его мамой во Владивостоке

Женщина убила грудного ребенка, выбросив его с окна восьмого этажа (читать дальше...)

Отец младенца, убитого мамой во Владивостоке, за день до трагедии хотел госпитализировать жену с расстройством психики

Полиция и врачи не заметили в женщине признаков неадекватного поведения и уехали (подробности...)

Следствие заинтересовалось действиями полицейских, выезжавших по вызову на Часовитина во Владивостоке

Если бы женщину изолировали от ребенка, трагедии можно было бы избежать (подробности...)