2019-11-25T03:52:28+03:00
Происшествия

Арестовали психически нездоровую женщину, выбросившую в окно своего младенца во Владивостоке

Следователи также проверят информацию о халатности полицейских и бригады скорой помощи [фото, видео]
Кристина ГРИН
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До вынесения приговора обвиняемая будет находиться в СИЗО.До вынесения приговора обвиняемая будет находиться в СИЗО.Фото: СУ СК России по Приморскому краю
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Трагедия случилась в пятницу, 22 ноября в Первомайском районе Владивостока. 37-летняя жительница дома, расположенного по адресу Часовитина, 5, выбросила с окна восьмого этажа своего младенца. Мальчик упал с высоты 30 метров. От полученных травм он скончался на месте. Сыну было 3,5 месяца. Тело ребенка нашли прохожие и забили тревогу.

Обвинения в убийстве выдвинули маме младенца, которая, по информации источника «КП-Владивосток», страдает психическим расстройством. Подтвердить наличие отклонения здоровья сможет психолого-психиатрическая экспертиза, которая назначена в рамках расследования.

24 ноября суд заключил под стражу женщину. До вынесения приговора она будет находиться в СИЗО. Ей грозит до 20 лет лишения свободы, либо принудительное лечение.

Арестовали женщину, выбросившую младенца с окна во Владивостоке..СУ СК России по Приморскому краю

Вместе с тем, стало известно о том, что трагедии можно было избежать. За день до ЧП отец погибшего младенца звонил в полицию и просил помочь, потому что, по его мнению, супруга представляла опасность для ребенка. Однако прибывшие на место оперативники и бригада скорой помощи не увидели в женщине признаков агрессии и неадекватного поведения и уехали. На следующий день она убила своего сына.

На фото женщина и ее погибший сын. Фото: Социальные сети

На фото женщина и ее погибший сын.Фото: Социальные сети

- Вместе с тем, учитывая обстоятельства случившегося, следствием организована доследованная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ по факту возможного непринятия надлежащих мер должностных лиц, осуществляющих проверку по заявлению отца ребенка о возможных агрессивных действиях со стороны супруги, - резюмировали в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

Есть информация, что в живых остался один ребенок, которому чуть больше 3 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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