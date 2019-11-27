2019-11-27T17:35:32+03:00
Происшествия

«Хочу, чтобы тварь была наказана»: мама изнасилованной и убитой Даши боится, что «погоны» защитят подозреваемого от тюрьмы в Приморье

По словам родственников, в поселке уже собирают подписи о том, что сын полицейской «дурак», и его нельзя судить [эксклюзив kp.ru]
Кристина ГРИН
Поделиться:
На снимке 24-летний Антона. Фото: личная страница подозреваемого.На снимке 24-летний Антона. Фото: личная страница подозреваемого.
Изменить размер текста:

«Его нужно посадить на всю жизнь», «откуда такие нелюди берутся», «чудовищу желаю сгнить в тюрьме» - так пользователи соцсетей отзываются о подозреваемом в убийстве и изнасиловании 17-летней Дарьи. Напомним, что тело девушки нашли 25 ноября в реке Уссури. На ней не было трусов и колготок. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается региональный следственный комитет. Они возбудили уголовное дело по статье «Убийство», по которой главному подозреваемому Антону грозит до 15 лет лишения свободы.

ОТРИЦАЛ СВОЮ ВИНУ И ВРАЛ

В среду, 27 ноября, стало известно о том, что 24-летнего Антона задержали. Силовики даже опубликовали видео со следственного эксперимента, на котором он показывает, как затаскивал тело Даши в багажник своей машины.

Новые подробности раскрыли в краевом УМВД. Как оказалось, свою вину он сперва вообще отрицал, уверяя, что не имеет никакого отношения к исчезновению Даши. Пытался доказать оперативникам, что сидел с погибшей в кафе, но потом они поссорились, и она ушла. Парень врал, не стесняясь. Полицейским пришлось обратиться к полиграфу.

- Так мужчину удалось уличить во лжи, он дал признательные показания, а также рассказал, в каком месте избавился от тела девушки, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Теперь в обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться следователям. Но у родственников есть опасения, что монстр так и не попадет за решетку из-за влиятельных родственников.

«И ЭТА ЖЕНЩИНА УЧИТ НАШИХ ДЕТЕЙ ЖИТЬ?»

«Комсомольская правда - Владивосток» уже писала о том, что мама Антона работает в органах. По словам родственников погибшей Даши, то ли в ДПС, то ли в ПДН. «И эта женщина учит наших детей, как жить» - негодует мама девочки.

Человек с именем и фамилией, которые озвучили родные девочки, действительно, в прошлом году числилась инспектором по пропаганде безопасности дорожного движении. Профили этой женщины в социальных сетях закрыты, но на одной гордо красуется: «образование - ВФ ДВ ЮИ МВД РФ». На фотографиях, которые нам удалось найти, мама подозреваемого в убийстве и изнасиловании, правда, с детьми. То дарит подарки к Новому году, то учит безопасности дорожного движения.

Нам удалось связаться со знакомыми Антона, но комментировать случившееся они отказались.

«Я ХОЧУ БОРОТЬСЯ»

В четверг, 28 ноября, родных погибшей Даши ждет сложный день. Сперва опознание тела, затем суд по избранию меры пресечения для Антона, а потом похороны. Но тяжелее всего им сейчас узнавать от друзей и знакомых о том, что подозреваемого Антона из убийцы некие лица хотят сделать «дурачка», чтобы тот избежал колонии.

По словам родственников, в поселке появилась какая-то общественница, которая ходит и собирает подписи, чтобы доказать, что Антон невменяем.

- Я хочу, чтобы наконец-то эта тварь, я его по-другому не могу назвать, был наказан. Чтобы он получил не 5 лет, а 15. Мне не дает это покоя, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Анна, мама погибшей Даши. - Я прям хочу с этим со всем бороться. Сколько таких еще извергов, прикидывающихся друзьями семьи, рядом с другими девочками. Может, мы так убережем судьбы других.

Вместе с тем, родные и близкие благодарят всех неравнодушных граждан за помощь в сборе средств на организацию похорон.

«КП-Владивосток» продолжит следить за развитием истории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первая красавица и отвергнутый сын сотрудника полиции: пропавшую после свидания девушку нашли мертвой в Приморье

Следователи возбудили уголовное дело, а знакомые уверены, Дашу перед смертью изнасиловали [фото, эксклюзив kp.ru]

Изнасиловал, задушил колготками, а тело выбросил в реку: в Приморье задержали подозреваемого в убийстве пропавшей красавицы

Парень уже рассказал силовикам, где он совершил преступление и показал, что он сделал с Дашей на манекене [видео]

Появилось видео следственного эксперимента с подозреваемым в убийстве и изнасиловании красавицы-студентки в Приморье

Парень показал, как затаскивал тело погибшей девушки в багажник машины, чтобы скрыть следы преступления (подробности...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Все отделение знало об изнасиловании следовательницы в Сочи, но перевестись в другой отдел ей не давали
Травля коллег-женщин и домогательства мужчин: сестра Марии Клочковой рассказала, почему девушка покончила с собой после 3 месяцев службы в полиции [аудио]
Новости 24
Похороны жестоко убитой 17-летней Даши пройдут 28 ноября в родном Кировском
Появилось видео следственного эксперимента с подозреваемым в убийстве и изнасиловании красавицы-студентки в Приморье
За то, что оставил одного: житель Артема жестоко расплатился за одиночество друга
Злостная должница из Приморья отказалась платить за тепло, потому что «ей нужно купить новую машину дочери, а не париться о долгах»
Внезапный приступ сонливости помог прохожим поймать неудачника, подозреваемого в убийстве женщины в Приморье
«Внимание всем»: сирены завоют во Владивостоке
Прокуратура возбудила дело против директора школы в Уссурийске, где ученик помогал чистить снег с козырька здания
«Все по правилам безопасности - ребенок бы учителя не удержал»: Иван Ургант пошутил над мальчиком, чистящим снег в Уссурийске
Поснимаю, а потом спрошу: «жив или нет»: неподвижный мужчина стал объектом для съемки приморцев
«Я почувствовал, что он лезет ко мне в карман»: в Приморье задержали дерзкого грабителя-рецидивиста
Сотни жителей Владивостока остались без теплоснабжения
Массовое лобовое столкновение авто в Приморье попало на видео
Сайдинг с фасада упал на голову жительницы Владивостока, стоявшей с маленьким ребенком
Приморец укладывал буйного знакомого спать ударами, но не рассчитал силу
Экзамен явно провалил: неопытный водитель, практикуясь, намотал машину на столб в Артеме
Летел, собирая столбы: в центре Владивостока произошло серьезное ДТП
Вандал, пнувший Владивостокского Хатико, попал на видео
60 бесплатных катков подготовят в разных районах Владивостока
Мораторий на кнопку «ЭРА-ГЛОНАСС» продлят на Дальнем Востоке
Жители Владивостока смогут проголосовать на выборах в парламент Узбекистана