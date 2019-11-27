«Хочу, чтобы тварь была наказана»: мама изнасилованной и убитой Даши боится, что «погоны» защитят подозреваемого от тюрьмы в Приморье

«Его нужно посадить на всю жизнь», «откуда такие нелюди берутся», «чудовищу желаю сгнить в тюрьме» - так пользователи соцсетей отзываются о подозреваемом в убийстве и изнасиловании 17-летней Дарьи. Напомним, что тело девушки нашли 25 ноября в реке Уссури. На ней не было трусов и колготок. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается региональный следственный комитет. Они возбудили уголовное дело по статье «Убийство», по которой главному подозреваемому Антону грозит до 15 лет лишения свободы.

ОТРИЦАЛ СВОЮ ВИНУ И ВРАЛ

В среду, 27 ноября, стало известно о том, что 24-летнего Антона задержали. Силовики даже опубликовали видео со следственного эксперимента, на котором он показывает, как затаскивал тело Даши в багажник своей машины.

Новые подробности раскрыли в краевом УМВД. Как оказалось, свою вину он сперва вообще отрицал, уверяя, что не имеет никакого отношения к исчезновению Даши. Пытался доказать оперативникам, что сидел с погибшей в кафе, но потом они поссорились, и она ушла. Парень врал, не стесняясь. Полицейским пришлось обратиться к полиграфу.

- Так мужчину удалось уличить во лжи, он дал признательные показания, а также рассказал, в каком месте избавился от тела девушки, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Теперь в обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться следователям. Но у родственников есть опасения, что монстр так и не попадет за решетку из-за влиятельных родственников.

«И ЭТА ЖЕНЩИНА УЧИТ НАШИХ ДЕТЕЙ ЖИТЬ?»

«Комсомольская правда - Владивосток» уже писала о том, что мама Антона работает в органах. По словам родственников погибшей Даши, то ли в ДПС, то ли в ПДН. «И эта женщина учит наших детей, как жить» - негодует мама девочки.

Человек с именем и фамилией, которые озвучили родные девочки, действительно, в прошлом году числилась инспектором по пропаганде безопасности дорожного движении. Профили этой женщины в социальных сетях закрыты, но на одной гордо красуется: «образование - ВФ ДВ ЮИ МВД РФ». На фотографиях, которые нам удалось найти, мама подозреваемого в убийстве и изнасиловании, правда, с детьми. То дарит подарки к Новому году, то учит безопасности дорожного движения.

Нам удалось связаться со знакомыми Антона, но комментировать случившееся они отказались.

«Я ХОЧУ БОРОТЬСЯ»

В четверг, 28 ноября, родных погибшей Даши ждет сложный день. Сперва опознание тела, затем суд по избранию меры пресечения для Антона, а потом похороны. Но тяжелее всего им сейчас узнавать от друзей и знакомых о том, что подозреваемого Антона из убийцы некие лица хотят сделать «дурачка», чтобы тот избежал колонии.

По словам родственников, в поселке появилась какая-то общественница, которая ходит и собирает подписи, чтобы доказать, что Антон невменяем.

- Я хочу, чтобы наконец-то эта тварь, я его по-другому не могу назвать, был наказан. Чтобы он получил не 5 лет, а 15. Мне не дает это покоя, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Анна, мама погибшей Даши. - Я прям хочу с этим со всем бороться. Сколько таких еще извергов, прикидывающихся друзьями семьи, рядом с другими девочками. Может, мы так убережем судьбы других.

Вместе с тем, родные и близкие благодарят всех неравнодушных граждан за помощь в сборе средств на организацию похорон.

«КП-Владивосток» продолжит следить за развитием истории.

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