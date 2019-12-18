Поезд строгого режима: как экс-главу Владивостока Игоря Пушкарева этапируют из «Матросской Тишины» в Приморье

12 декабря Игоря Пушкарева, экс-главу Владивостока, этапировали из столичного следственного изолятора «Матросская Тишина». Пункт назначения – колония для отбывания наказания. Напомним, что бывшего мэра в апреле 2019 года приговорили к 15 годам лишения свободы. Вместе с тем, Игорю Пушкареву нужно выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. Приговор выносил московский суд, и все это время он находился в изоляторе. Накануне стало известно о том, что его этапируют и, скорее всего, в Приморье.

- «Матросскую Тишину» Игорь Сергеевич покинул на прошлой неделе. Сейчас он в специализированном вагоне едет в сторону Дальнего Востока, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Александр Высоцкий, адвокат Игоря Пушкарева. – Это не экспресс-поезд, который должен был прибыть в течение семи дней, поэтому его поездка займет больше времени. Сопровождают его, разумеется, конвоиры. В последний раз я его видел также на прошлой неделе. Чувствовал себя хорошо, он мужчина крепкий, выдержит все испытания.

Велика вероятность, что экс-главу дальневосточной столицы поместят во владивостокский следственный изолятор, а затем и в колонию.

Напомним, в августе Генпрокуратура выступила с ходатайством в Тверском суде Москвы о взыскании с бывшего Игоря Пушкарева и других фигурантов уголовного дела 3,2 миллиарда рублей. Верховный суд в апелляции отказал и отметил, что дело должно быть рассмотрено либо в Приморье, либо в Еврейской автономной области. Кроме того, в декабре этого года приставы арестовали имущество бизнес-империи экс-главы Владивостока.

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