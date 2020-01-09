Пик аварийности пришелся на Рождество: за праздники в Приморье произошло 396 ДТП, 5 человек погибли

Праздничные выходные в Приморье оказались радостными далеко не для всех. С 1 по 8 января на дорогах края зарегистрировано почти 400 аварий. Многие ДТП произошли в условиях снегопада. В столкновениях пострадали 77 человек, у 5 из них травмы оказались смертельными. Люди погибли во Владивостоке, в Партизанском, Лесозаводском и Уссурийском городских округах. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году рост аварийности составил 22%.

Всего за время праздничных выходных на приморских дорогах произошло 396 аварий. Наибольшее количество ДТП пришлось на Рождество, временной промежуток с 17 до 19. По сообщению пресс-службы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, в 341 аварии повреждено 721 транспортное средство. Лидирующим по числу аварий стал Владивосток, здесь зарегистрировано 196 ДТП. Отличились в праздники Уссурийск – 33 аварии, Находка – 23 происшествия и Артем – 22 столкновения.

Авария с участием Toyota Corolla и Mitsubishi Toppo DJ произошла в районе 31 километра автомобильной дороги «Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово». ДТП попало в объектив камеры очевидца. Как выяснил корреспондент «Комсомолки», машины столкнулись между селами Перетино и Новицкое. Водитель Corolla двигался в направлении Находки, мужчина не справился с управлением на заснеженной трассе и выехал на встречную полосу, столкнувшись с Toppo DJ. Удар оказался такой силы, что Mitsubishi вылетел в кювет, перевернувшись. Пассажир малолитражки получил смертельные травмы и скончался до приезда скорой помощи. Первыми на месте происшествия оказались медики Партизанска, ехавшие мимо с пациентом в больницу Находки. Врачи оказали экстренную помощь одному из пострадавших, после чего остальных участников ДТП госпитализировали коллеги из Буденовки. Травмы различной степени тяжести получили оба водителя и пассажир Toyota.

mer_partizanska Смертельная авария в Приморье

На территории Приморья сейчас продолжается уборка снега, часть дорог остается в неудовлетворительном состоянии. Приморские полицейские предупреждают автомобилистов об опасности на дорогах и призывают по возможности ограничить поездки на личном транспорте. На данный момент ограничен проезд для всех видов авто перекрыт на улице Капитана Шефнера. Особую осторожность стоит проявить и пешеходам.

Самая крутая дорога во Владивостоке перекрытаФото: Милана СОКОЛ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гололедица и снежные накаты: синоптики предупреждают об опасной погоде на 9 января 2020 года во Владивостоке

На большей части региона без осадков [подробнее…]

Въезд большегрузов на территорию Владивостока ограничили

Полностью закрыто движения по улице Шефнера [подробнее…]

69 ДТП, 3 со смертельным исходом – полиция Приморья обнародовала статистику последствий снегопада

Большая часть аварий досталась Владивостоку [подробнее…]