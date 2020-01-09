2020-01-09T04:12:56+03:00
Происшествия

Пик аварийности пришелся на Рождество: за праздники в Приморье произошло 396 ДТП, 5 человек погибли

Одна из смертельных аварий попала в объектив камеры очевидца [видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Травмы различной степени тяжести получили 77 жителей ПриморьяТравмы различной степени тяжести получили 77 жителей ПриморьяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Праздничные выходные в Приморье оказались радостными далеко не для всех. С 1 по 8 января на дорогах края зарегистрировано почти 400 аварий. Многие ДТП произошли в условиях снегопада. В столкновениях пострадали 77 человек, у 5 из них травмы оказались смертельными. Люди погибли во Владивостоке, в Партизанском, Лесозаводском и Уссурийском городских округах. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году рост аварийности составил 22%.

Всего за время праздничных выходных на приморских дорогах произошло 396 аварий. Наибольшее количество ДТП пришлось на Рождество, временной промежуток с 17 до 19. По сообщению пресс-службы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, в 341 аварии повреждено 721 транспортное средство. Лидирующим по числу аварий стал Владивосток, здесь зарегистрировано 196 ДТП. Отличились в праздники Уссурийск – 33 аварии, Находка – 23 происшествия и Артем – 22 столкновения.

Авария с участием Toyota Corolla и Mitsubishi Toppo DJ произошла в районе 31 километра автомобильной дороги «Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово». ДТП попало в объектив камеры очевидца. Как выяснил корреспондент «Комсомолки», машины столкнулись между селами Перетино и Новицкое. Водитель Corolla двигался в направлении Находки, мужчина не справился с управлением на заснеженной трассе и выехал на встречную полосу, столкнувшись с Toppo DJ. Удар оказался такой силы, что Mitsubishi вылетел в кювет, перевернувшись. Пассажир малолитражки получил смертельные травмы и скончался до приезда скорой помощи. Первыми на месте происшествия оказались медики Партизанска, ехавшие мимо с пациентом в больницу Находки. Врачи оказали экстренную помощь одному из пострадавших, после чего остальных участников ДТП госпитализировали коллеги из Буденовки. Травмы различной степени тяжести получили оба водителя и пассажир Toyota.

mer_partizanskamer_partizanska
Смертельная авария в Приморье
452 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

На территории Приморья сейчас продолжается уборка снега, часть дорог остается в неудовлетворительном состоянии. Приморские полицейские предупреждают автомобилистов об опасности на дорогах и призывают по возможности ограничить поездки на личном транспорте. На данный момент ограничен проезд для всех видов авто перекрыт на улице Капитана Шефнера. Особую осторожность стоит проявить и пешеходам.

Самая крутая дорога во Владивостоке перекрыта Фото: Милана СОКОЛ

Самая крутая дорога во Владивостоке перекрытаФото: Милана СОКОЛ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гололедица и снежные накаты: синоптики предупреждают об опасной погоде на 9 января 2020 года во Владивостоке

На большей части региона без осадков [подробнее…]

Въезд большегрузов на территорию Владивостока ограничили

Полностью закрыто движения по улице Шефнера [подробнее…]

69 ДТП, 3 со смертельным исходом – полиция Приморья обнародовала статистику последствий снегопада

Большая часть аварий досталась Владивостоку [подробнее…]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Приморье коммунальная компания задолжала 5 миллионов рублей
Движение на улице Капитана Шефнера наконец-то откроют
Ограбили на 400 тысяч: три приморца обвиняются в разбойных нападениях
Из центра Владивостока вывезли 250 КамАЗов снега
В сети появилось полное видео скандального «избиения» в стоматологии Уссурийска
Лишили жизни и бросили на остановке: тело мужчины нашли в поселке Славянка
Въезд большегрузов на территорию Владивостока ограничили
Гололедица и снежные накаты: синоптики предупреждают об опасной погоде на 9 января 2020 года во Владивостоке
69 ДТП, 3 со смертельным исходом – полиция Приморья обнародовала статистику последствий снегопада
Выпил, закусил, убил: приморские следователи разбираются в рождественском уголовном деле
Две дамы, один грабитель: в Уссурийске поймали серийного разбойника
Вероятность снега – 100%: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на 8 января 2020 года
Епископ Уссурийский вышел на сцену: как во Владивостоке празднуют Рождество
"Не свалка, а временная площадка складирования": утилизирующая компания ответила возмущенным приморцам
В Приморье подростки стреляли из пневматического ружья по детям
Движение на улице Капитана Шефнера ограничат: администрация Владивостока
Снег на Рождество: об осадках в Приморье 7 января
Сильно пьяный приморец попытался украсть мешок грецких орехов, но попался с поличным
Три года лишения свободы за двух кабанов: два приморца устроили охоту на запретной территории
Стало известно, сколько получают главные энергетики в Приморье
В Уссурийске из-за драки со стрельбой возле бара один человек попал в реанимацию
Погода во Владивостоке на 6 января 2020 года: умеренный ветер и слабый минус
Сделал добро или убил?: рыбаки во Владивостоке делятся уловом с лисицами
Спасатели помогают вытаскивать провалившиеся под лед машины во Владивостоке
Двух детей спасли пожарные из горящего и задымленного дома во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 5 января 2020 года: мороза не ожидается, снега тоже
Житель Владивостока пожаловался полицейским, что его обидел игровой автомат