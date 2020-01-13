Попрощался с погонами: экс-главе уголовного розыска Приморья вынесли приговор
Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор Андрею Миляеву, бывшему начальнику уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю. Его признали виновным по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
- Заседание проходило в конце декабря. Суд приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды -Владивосток» Николай Стасенко, помощник председателя Фрунзенского суда. - Вместе с тем ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах власти, которые связаны с осуществлением функций представителя власти.
Напомним, что ранее сотрудники регионального СК возбудили в отношении Андрея Миляева уголовное дело. Экс-начальника уголовного розыска краевой полиции обвинили в превышении должностных полномочий.
По версии силовик, он, будучи руководителем отдела, занимался лесозаготовительным бизнесом в Дальнегорске вместе с приятелем. Работали у них в основном мигранты. Андрей Миляев решил воспользоваться своим служебным положением и заранее оповещал своего напарника о запланированных проверках.
Своевременный «звонок» давал работникам возможность молниеносно покинуть территорию и оставаться безнаказанными. Тем не менее, о темной стороне сотрудника полиции стало известно. В итоге ему пришлось проститься с погонами. Правда, на время.
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ИСТОЧНИК KP.RU