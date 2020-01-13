2020-01-13T10:44:42+03:00
Происшествия

Попрощался с погонами: экс-главе уголовного розыска Приморья вынесли приговор

Кроме лишения свободы ему запретили занимать определенные должности
Кристина ГРИН
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Его признали виновным в превышении должностных полномочий.Его признали виновным в превышении должностных полномочий.Фото: УМВД России по Приморскому краю
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Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор Андрею Миляеву, бывшему начальнику уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю. Его признали виновным по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

- Заседание проходило в конце декабря. Суд приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды -Владивосток» Николай Стасенко, помощник председателя Фрунзенского суда. - Вместе с тем ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах власти, которые связаны с осуществлением функций представителя власти.

Напомним, что ранее сотрудники регионального СК возбудили в отношении Андрея Миляева уголовное дело. Экс-начальника уголовного розыска краевой полиции обвинили в превышении должностных полномочий.

По версии силовик, он, будучи руководителем отдела, занимался лесозаготовительным бизнесом в Дальнегорске вместе с приятелем. Работали у них в основном мигранты. Андрей Миляев решил воспользоваться своим служебным положением и заранее оповещал своего напарника о запланированных проверках.

Своевременный «звонок» давал работникам возможность молниеносно покинуть территорию и оставаться безнаказанными. Тем не менее, о темной стороне сотрудника полиции стало известно. В итоге ему пришлось проститься с погонами. Правда, на время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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