«Прекратите позориться»: Эдгард Запашный раскритиковал Владивостокский цирк, где разбилась гимнастка

Эдгард Запашный обрушился с критикой на руководство Владивостокского цирка. Знаменитый дрессировщик считает, что организация должна взять на себя расходы за лечение своей гимнастки, упавшей с 5-метровой высоты во время представления. Ранее представители цирка заявляли о том, что артистка сама не надела страховку, и со стороны компании не было допущено технических неисправностей.

Редакция «КП» вчера, 14 января, сообщала о том, что цирковой коллектив, в котором работает Елена Приходская, через соцсети стал собирать деньги на лечение артистки с добрых граждан. Увидев клич о сборе, Эдгард Запашный не смог остаться в стороне.

- Я желаю Елене скорейшего выздоровления. Дай Бог, чтобы все прошло без последствий! А ещё я желаю цирку прекратить позориться и взять вместе с прокатчиком программы, во время проведения которой артистка и покалечилась, все финансовые обязательства, - написал Эдгард Запашный, который, к слову, занимает пост директора московского цирка.

Между тем, к администрации владивостокской компании, стало возникать все больше вопросов. В социальных сетях подписчики цирка задаются вопросом: «Почему бы им не провести хотя бы одно благотворительное представление в поддержку Елены? Чтобы все вырученные средства пошли на помощь гимнастке и ее семье?»

Заместитель директора Владивостокского цирка Елена Дмитриева отреагировала на выпад, сказав, что они занимаются этим вопросом.

- Совместно с цирковыми студиями мы прорабатываем этот вопрос, но нам надо согласовать это решение с Росгосгосцирком.

Напомним, что дома Елену ждет 7-летний сын, на глазах которого и развернулась трагедия. Мальчик находится сейчас у бабушки. Друзья артистки рассказали, что ему самому требуется психологическая помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/752424" frameborder="0"></iframe> Гимнастка сорвалась с высоты во Владивостокском цирке.Видео: "КП-Владивосток"Милана СОКОЛ

Воздушная гимнастка сорвалась с высоты перед полным зрительным залом во время исполнения циркового номера «Корд-де-парель» (вертикальный канат). Елена пролетела как минимум пять метров и приземлилась на арену, ударившись головой. Момент падения очевидцы запечатлели на видео. Женщина сейчас находится в тяжелом состоянии, представители больницы 9 января опровергли информацию об улучшении ее здоровья.