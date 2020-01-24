В Магадане лихорадочного туриста из Кореи заподозрили на коронавирус

Еще одного человека с подозрением на неизвестное заболевание нашли на Дальнем Востоке. Мужчина прибыл из Южной Кореи (где зарегистрированы случаи инфицирования) в Магадан. В аэропорту сотрудники Роспотребнадзора обнаружили у туриста лихорадочный синдром.

- Он был своевременно проинформирован об этом эпиднадзором, доставлен в инфекционную больницу. Все прошло в штатном режиме. Была развернута палата для его изоляции и диагностики. Но, к счастью, у этого пациента данного заболевания выявлено не было, - прокомментировала Елена Кузьменко, главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Магаданской области.

Она отметила, что в регионе есть препараты, которые рекомендованы ВОЗ для лечения таких заболеваний. По ее словам, ситуация находится под контролем, а Колыма готова лечить инфицированных людей.

В других дальневосточных регионах тоже есть опасения на счет коронавируса. В Приморье в аэропорту у туристов дважды проверяют температуру, в других пунктах пропуска – меряют вручную с помощью тепловизора. Коронавирус был заподозрен у четверых человек, к счастью, все обошлось. Еще один возможно инфицированный турист был найден в Хабаровске, тревога оказалась ложной.

Туристов призывают воздержаться от поездок в Китай, где сейчас свирепствует эпидемия коронавируса.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ?

Памятка от Всемирной организации здравоохранения:

- воздержаться от поездок в Китай, особенно в Ухань, где зафиксировано самое большое число инфицированных;

- использовать медицинские маски и перчатки;

- мыть руки с водой и мылом или вытирать их салфетками с содержанием спирта, особенно после посещения людных мест;

- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком;

- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;

- хорошо проваривать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом;

- при первых симптомах немедленно обратиться к врачу и сообщить о своей поездке в Китай или контакте с теми, кто недавно вернулся из Поднебесной.

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