В Приморье из-за коронавируса введен режим ЧС

2 февраля в двух районах Приморья поочередно был введен режим ЧС. В связи с возможной угрозой распространения китайского коронавируса, усиленные меры приняты в Хасанском и Октябрьском районах. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в правительстве Приморского края. Также в трех районах уже открыты специальные изоляционные пункты. Они предназначены для граждан Китая, имеющих вид на жительство в нашей стране.

Чрезвычайный режим введен в пограничных с Китаем муниципалитетах. Так, в Хасанском районе края решение было принято вечером в воскресенье, во время заседания районной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Карантинный пост планируется развернуть в Краскино – это ближайший населенный пункт к границе. Уже определено здание, в котором он будет размещаться. По планам, объект заработает с понедельника.

– Сейчас предстоит оперативно решить ряд организационных вопросов. Учитывая, что в выбранном помещении будут находиться граждане иностранного государства, хочется создать для них максимально комфортные условия. Завтра завозим кровати, другую необходимую мебель и оборудование, – подчеркнул глава Хасанского района Иван Степанов.

Режим ЧС также введен в Октябрьском районе Приморья. Изоляционный пункт уже организован в местном доме культуры. По словам главы Октябрьского района Александра Камленока, в нем пока никого нет, но карантинный объект полностью готов к приему людей.

Еще один изоляционный пункт находится в поселке Пограничный. В бывшем здании автобазы уже размещены три жителя Поднебесной. У всех есть вид на жительство в России.

– Граждане Китая прошли все необходимые обследования, подозрения на инфекцию не обнаружено. Однако, как и положено, пациенты останутся в пункте на время инкубационного периода, длящегося 14 дней. В понедельник, 3 февраля, состоится заседание районной КЧС, на которой будет рассматриваться решение о введении режима ЧС на территории, – заявил глава Пограничного района Олег Александров.

Готов к приему постояльцев и карантинный объект вблизи Артема. Иностранцев будут размещать на базе местного физкультурно-оздоровительного комплекса. Помещение уже оборудовано всем необходимым. Как сообщил заместитель главы Артемовского городского округа Юрий Салин, режим ЧС пока не вводился.

Напомним, глава Приморского края Олег Кожемяко, ввел ограничения на сухопутных пунктах пропуска. Коридоры предоставляются только тем, кто не успел вовремя вернуться домой из Поднебесной. Эвакуация россиян проходила в выходные и продолжится в начале новой рабочей недели. Всех прибывших в регион граждан встречают медики. Особое внимание уделяется китайцам, для которых не закрыто авиасообщение.

– Пассажиров на месте обследуют при помощи специальных тест-полосок, чувствительных к коронавирусу. После – пациентов направляют в изоляционные пункты, где за ними в течение 14 дней будут наблюдать специалисты. Проводимые меры предосторожности призваны не дать зараженному человеку стать источником распространения инфекции во время инкубационного периода, – сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

В России официально зафиксированы два случая опасного заболевания – в Забайкалье и Тюменской области. По мнению ученых, вирус может распространиться в стране в середине февраля. В пограничных с Китаем регионах принимаются экстренные меры для предотвращения эпидемии. По информации Роспотребнадзора, в Приморье пока коронавирус не выявлен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/757469" frameborder="0"></iframe> Ученые: коронавирус доберется до России в середине февраля.

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