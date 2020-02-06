2020-02-06T08:21:40+03:00
Общество

Витя смог, и ты сможешь: пухлый кот из Приморья, которого не пустили из-за лишнего веса на борт самолета, похудел

Сейчас пушистый красавец во Владивостоке, скоро его ждет поездка в Казань [фото, видео]
Кристина ГРИН
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Несмотря на то, что Виктор похудел, его вес не соответствует правила перевозки домашних животных той авиакомпании.Несмотря на то, что Виктор похудел, его вес не соответствует правила перевозки домашних животных той авиакомпании.
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В ноябре прошлого года история очень упитанного кота Виктора из Приморья облетела весь мир после того, как его не пустили на борт самолета из-за двух лишних килограммов. Пухлый красавец тут же стал звездой интернета, а в сети появились фотографии в поддержку Вити с хэштегом #бронебагаж.

Сейчас стало известно о том, что Виктор, который обрел популярность из-за милой полноты, похудел. Его хозяин Михаил Галин сейчас находится в Москве, а кот – во Владивостоке. За ним присматривают друзья Михаила. Когда они отправили ему фотографии Вити, Михаил заметил, что тот стал заметно стройнее.

Виктору предложили стать звездным гостем международной выставки кошек в Казани. Фото: страница Михаила Галина на Facebook.

Виктору предложили стать звездным гостем международной выставки кошек в Казани. Фото: страница Михаила Галина на Facebook.

- По фотографии видно, что он сбросил немного, может быть, граммов 500, но визуально это было заметно, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Михаил Галин. – Выглядит не таким мордатым, как раньше. Точно смогу сказать, сколько сбросил только по приезду в город. Мы заменили ему корм, чтобы прийти в форму без вреда для здоровья, но он невкусный. Поэтому, возможно, он мало ест и худеет.

Кстати, Михаилу и коту Виктору поступило предложение от министра по туризму Татарстана приехать и познакомиться с местными пушистыми красавцами. Вместе с тем в марте в Казани пройдет одна из крупнейших международных выставок котов «Кэтсбург», где Виктора хотят видеть в качестве приглашенной звезды. Михаил пока обдумывает предложение, потому что «бро» тяжело даются долгие перелеты.

Напомним, что началось все с одного поста на Фэйсбуке. Михаил Галин опубликовал на своей странице историю, которая произошла с ним и его упитанным котом Виктором в московском аэропорту. Житель Приморья и его питомец летели из Риги во Владивосток с пересадкой в столице. На воздушной гавани возникли проблемы.

Из-за двух лишних килограммов Витя едва не попал в багажное отделение. Фото: страница Михаила Галина на Facebook.

Из-за двух лишних килограммов Витя едва не попал в багажное отделение. Фото: страница Михаила Галина на Facebook.

Сотрудница аэропорта подошла к своей работе максимально ответственно. Присмотрелась к Вите и сказала, что его тоже нужно взвесить. Как оказалось, у упитанного красавца 2 лишних килограмма. В итоге Михаилу предложили сдать Витю в багаж, потому что с перевесом кот на борт самолета не зайдет. Но ведь бро - не багаж, бро должен быть рядом.

Операция по подмене кота прошла успешно, но Виктора все же лишили накопленных миль. Фото: страница Михаила Галина на Facebook.

Операция по подмене кота прошла успешно, но Виктора все же лишили накопленных миль. Фото: страница Михаила Галина на Facebook.

Тогда Михаил придумал нехитрый стратегический план. Бросил клич в соцсети, нашел похожую кошечку с допустимым весом и обманул сотрудника авиакомпании подменой питомцев. Цель была достигнута, и Виктор летел вместе с Михаилом. Когда в авиакомпании узнали об обмане, лишили организатора акции накопленных миль. За 14 лет Михаил собрал 370 тысяч миль. Вместо бесплатным перелетов Виктор получил всемирную известность и любовь публики.

Поплатился за толстого кота.Помните историю про толстого кота Виктора? Его не пустили в самолёт из-за двух лишних килограммов. Хозяин Виктора нашёл выход из ситуации. Но в итоге был жёстко наказан авиакомпанией

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ИСТОЧНИК KP.RU

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