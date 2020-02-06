Витя смог, и ты сможешь: пухлый кот из Приморья, которого не пустили из-за лишнего веса на борт самолета, похудел

В ноябре прошлого года история очень упитанного кота Виктора из Приморья облетела весь мир после того, как его не пустили на борт самолета из-за двух лишних килограммов. Пухлый красавец тут же стал звездой интернета, а в сети появились фотографии в поддержку Вити с хэштегом #бронебагаж.

Сейчас стало известно о том, что Виктор, который обрел популярность из-за милой полноты, похудел. Его хозяин Михаил Галин сейчас находится в Москве, а кот – во Владивостоке. За ним присматривают друзья Михаила. Когда они отправили ему фотографии Вити, Михаил заметил, что тот стал заметно стройнее.

Виктору предложили стать звездным гостем международной выставки кошек в Казани. Фото: страница Михаила Галина на Facebook.

- По фотографии видно, что он сбросил немного, может быть, граммов 500, но визуально это было заметно, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Михаил Галин. – Выглядит не таким мордатым, как раньше. Точно смогу сказать, сколько сбросил только по приезду в город. Мы заменили ему корм, чтобы прийти в форму без вреда для здоровья, но он невкусный. Поэтому, возможно, он мало ест и худеет.

Кстати, Михаилу и коту Виктору поступило предложение от министра по туризму Татарстана приехать и познакомиться с местными пушистыми красавцами. Вместе с тем в марте в Казани пройдет одна из крупнейших международных выставок котов «Кэтсбург», где Виктора хотят видеть в качестве приглашенной звезды. Михаил пока обдумывает предложение, потому что «бро» тяжело даются долгие перелеты.

Напомним, что началось все с одного поста на Фэйсбуке. Михаил Галин опубликовал на своей странице историю, которая произошла с ним и его упитанным котом Виктором в московском аэропорту. Житель Приморья и его питомец летели из Риги во Владивосток с пересадкой в столице. На воздушной гавани возникли проблемы.

Из-за двух лишних килограммов Витя едва не попал в багажное отделение. Фото: страница Михаила Галина на Facebook.

Сотрудница аэропорта подошла к своей работе максимально ответственно. Присмотрелась к Вите и сказала, что его тоже нужно взвесить. Как оказалось, у упитанного красавца 2 лишних килограмма. В итоге Михаилу предложили сдать Витю в багаж, потому что с перевесом кот на борт самолета не зайдет. Но ведь бро - не багаж, бро должен быть рядом.

Операция по подмене кота прошла успешно, но Виктора все же лишили накопленных миль. Фото: страница Михаила Галина на Facebook.

Тогда Михаил придумал нехитрый стратегический план. Бросил клич в соцсети, нашел похожую кошечку с допустимым весом и обманул сотрудника авиакомпании подменой питомцев. Цель была достигнута, и Виктор летел вместе с Михаилом. Когда в авиакомпании узнали об обмане, лишили организатора акции накопленных миль. За 14 лет Михаил собрал 370 тысяч миль. Вместо бесплатным перелетов Виктор получил всемирную известность и любовь публики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/743621" frameborder="0"></iframe> Поплатился за толстого кота.Помните историю про толстого кота Виктора? Его не пустили в самолёт из-за двух лишних килограммов. Хозяин Виктора нашёл выход из ситуации. Но в итоге был жёстко наказан авиакомпанией

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