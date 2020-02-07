Трехлетнюю жительницу Приморья, обнаруженную в хлеву со скотом, вернули бабушке

Трехлетнюю девочку, которую органы опеки временно забрали в уссурийский интернат, вернули 7 февраля бабушке. О том, что девочку обнаружили во время рейда в подсобке на ферме с животными, написали многие СМИ. Однако не исключено, что драматизма истории прибавили сами участники рейда.

Сообщалось, что девочка живет в подсобном помещении, не пригодном для размещения ребенка – отваливающаяся штукатурка, новорожденные животные, лекарства и мешки с кормом в непосредственной близости с малышкой. Что ее опекуна 70-летнюю бабушку – не раз уже предупреждали. Но вот очередной рейд – снова девочка «в хлеву», и пришлось пойти на крайние меры: поместили ребенка в госучреждение.

В подсобке, где была девочка, отсутствовал ремонт. Фото: УТ МВД России по ДФО

Во всяком случае, так об этом рассказали транспортные полицейские, участники рейда. Чуть позже выяснилось, что все было немного иначе – ребенка не изъяли, а поместили временно в реабилитационный центр, пока бабушка наведет дома порядок.

Трехлетнюю Дашеньку, родители которой по состоянию здоровья ограничены в правах, воспитывает бабушка. Пенсионерка возглавляла сельское хозяйство на ферме под Уссурийском. 70-летняя женщина периодически брала на работу и маленькую внучку, именно в один из таких дней на ферму и нагрянула проверка.

Новорожденных телят разместили поближе к печке, чтобы животные не замерзли в коровнике. Фото: УТ МВД России по ДФО

Причем в селе у женщины есть благоустроенный дом. Но в тот день бабушка вынуждена была взять внучку на работу, так как Дашенька приболела и не ходила в сад.

– Сегодня ребенка выписали из больницы, где она лежала из-за простуды. Девочку забрала бабушка. Пенсионерка выполнила все требования, которые были выдвинуты со стороны органов опеки. Женщина устранила все нарушения, передала ферму родственнику, поэтому оснований не пускать ребенка к бабушке, которую она любит, просто нет, – прокомментировала «Комсомолке» уполномоченная по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

В законности действий инспекторов по делам несовершеннолетних, которые поместили малышку в реабилитационный центр, теперь будет разбираться прокуратура. Резонансной историей с фермы, также заинтересовался следственный комитет. Глава следкома Александр Барыкин взял под личный контроль вопрос о восстановлении прав девочки.

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