Владивостокская гимнастка, упавшая с 5-метровой высоты, очнулась после комы

Елена Приходская, гимнастка, упавшая с 5-метровой высоты во время выступления во Владивостокском цирке, очнулась после комы. Коллеги артистки рассказали, что она по-прежнему слаба и не может говорить, но уже дышит самостоятельно.

Друзья Елены из циркового коллектива «Конфетти» выложили в своем инстаграме пост о состоянии здоровья пострадавшей.

- Сознание Лены потихоньку возвращается, она уже узнает и реагирует на родных. Ей делают массажи, ЛФК, приводят в тонус все мышцы. Процесс выхода из комы идёт своим чередом, врачи говорят, что динамика положительная есть, и торопиться не стоит, будем им верить!

И, действительно, как сообщили во Второй городской клинической больнице, пациентка по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации. Положительная динамика есть, но больше ничего медики сказать не могут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/752424" frameborder="0"></iframe> Гимнастка сорвалась с высоты во Владивостокском цирке.Видео: "КП-Владивосток"Милана СОКОЛ

Близкие Елены поблагодарили всех неравнодушных людей за помощь. После того, как они объявили о сборе средств на будущую реабилитацию гимнастки, к ним поступило много звонков.

- Если честно, мы не ожидали, что так много людей откликнется на беду. Я думаю, что именно положительная энергия, мысленный посыл сотворили чудо: наша девочка сумела вырваться из цепких лап бессознательного состояния и сделать первый, но самый главный шаг к выздоровлению.

Елена сейчас полностью находится на попечении своей сестры Виктории, которой приходится довольно непросто. Родственница старается, чтобы жизнь Тимура (сына Елены, на глазах которого произошла трагедия - прим.ред) оставалось привычной. Водит его в школу, на хоккей, к психологу, при этом каждый день навещает сестру. Кстати, через неделю малышу исполнится 8 лет, и это будет первый его праздник без мамы.

Напомним, воздушная гимнастка сорвалась с высоты перед полным зрительным залом во время исполнения циркового номера «Корд-де-парель» (вертикальный канат). Елена пролетела как минимум пять метров и приземлилась на арену, ударившись головой. Момент падения очевидцы запечатлели на видео. Владивостокский цирк прокомментировал трагедию, сказав, что гимнастка сама не надела страховку, а со стороны компании не было допущено технических неисправностей. А представители больницы 9 января опровергли информацию об улучшении здоровья гимнастки.