Учись, играй, общайся: во Владивостоке состоялся турнир по Го на Кубок Генконсула Японии

8 февраля во Владивостоке состоялся XVI Кубок по игре Го от Генерального консула Японии. Старейший турнир по Го на Дальнем Востоке собрал рекордное число участников. За звание лучших игроков в детских, юношеских и взрослых категориях сразились 94 спортсмена. Развитие и популярность этого вида интеллектуального спорта в Приморье напрямую связаны с решением о проведении во Владивостоке 41-го любительского Чемпионата мира (WAGC).

Именитый приморский спортсмен Сергей Токарев за игровым столомФото: Милана СОКОЛ

– Чемпионат мира по Го, который впервые пройдет за пределами Азии, важен не только для Владивостока, но и для России в целом. Мы готовы продемонстрировать всему мировому сообществу, что настроены на сотрудничество и дружбу с нашими географическими соседями, – отметил президент Федерации Го Приморского края Евгений Сус.

Президент Федерации Го Приморского края Евгений СусФото: Милана СОКОЛ

Кубок Генконсула Японии стал для Владивостока доброй традицией. Организовали масштабное спортивное событие Федерация Го Приморского края и золотодобывающая компания «Полиметалл», поддержка которой обеспечивает приморцам и жителям других дальневосточных регионов возможность бесплатно заниматься го в секциях.

Маленькие чемпионыФото: Милана СОКОЛ

Кстати, на одной площадке с турниром по Го проходят и состязания по сёги – японской настольной игре шахматного типа. Участниками соревнований в этот раз стали 27 спортсменов.

На одной площадке с Го состоялся турнир по сёгиФото: Милана СОКОЛ

XVI турнир торжественно открыл Генеральный консул Японии во Владивостоке господин Накамура Коитиро, представляя Кубок этого года, он отметил важность культурного обмена между Россией и Японией, которому способствуют спортивные мероприятия.

Олег Гуменюк, Накамура Коитиро и Евгений СусФото: Милана СОКОЛ

С приветственным словом для собравшихся также выступил глава Владивостока Олег Гуменюк. Глава города отметил значимость спорта и призвал родителей поддерживать в детях стремление заниматься и разыгрывать больше совместных партий. Кстати, взрослые тоже приняли участие, правда, в неофициально турнире на площадке Мега-Го. Под чутким руководством опытного тренера мамы и папы провели по 3 игровых партии.

Олег Гуменюк рассказало важности спорта и родительской поддержкеФото: Милана СОКОЛ

Родители тоже сыграли в ГоФото: Милана СОКОЛ

Участие в турнире приняли 94 человека из разных регионов Дальнего Востока. За гобанами сошлись, как опытные спортсмены, так и новички. В очередной раз порадовали своим выступлением представители Федерации Го Хабаровского края. Соседи продемонстрировали отличные результаты, забрав с собой треть медалей.

Напряженная борьба за гобанамиФото: Милана СОКОЛ

– Мне 16 лет, занимаюсь Го 7 лет. Началось все с того, что пошел в секцию на шахматы, там же проходили занятия по Го. Попробовал, понравилось, так и увлекся. Год назад стал чемпионом ДФО в общем зачете и среди юношей до 20 лет. Благодаря игре стал больше путешествовать, например, недавно посетил Японию. Хочу заметить, что в Го играют добрые и образованные люди во всем мире, а наличие сильных соперников позволяет получить больше опыта,– поделился представитель Хабаровска Андрей Биндюков.

Титулованный представитель Хабаровска Андрей БиндюковФото: Милана СОКОЛ

Основное состязание развернулось за кубок среди мужчин. Его обладателям стал приморский спортсмен Сергей Токарев, который выиграл уже несколько дальневосточных турниров подряд. А вот главный приз у женщин достался хабаровчанке Марии Заболотной. Спортсмены хабаровской федерации пригласили всех участников в гости – 15 и 16 февраля в Хабаровске пройдут Чемпионат и Первенство Дальнего Востока, на которых определят чемпионов округа, которые сыграют в Открытом Кубке России. Эти соревнования включены в программу Всероссийского Го-Конгресса – 2020. Также в программу мирового первенства, кроме кубка России, включены такие события как Командное Первенство России среди детей и юниоров и Командный Чемпионат России среди взрослых. На спортивной набережной Владивостока с 28 мая по 3 июня будет работать открытая фан-зона для всех желающих. Узнать подробнее о программе Чемпионата можно на сайте www.wagc2020.org.

Именитый приморский спортсмен Сергей Токарев за игровым столомФото: Милана СОКОЛ

Коллективное фото победителейФото: Милана СОКОЛ

Посмотреть месторасположение кружков и узнать их часы работы можно на официальных страничках @goprimorye в facebook и Instagram.

Победители получили дипломы и медалиФото: Милана СОКОЛ

Игроки украсили себя благодаря бесплатному аквагримуФото: Милана СОКОЛ

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