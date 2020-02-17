В Приморье прогремел взрыв в многоэтажке, пострадала женщина
Жители поселка Пограничный в Приморье поделились в социальных сетях бедой, которая произошла на выходных. Очевидцы уверяют, что в одной из многоэтажек прогремел взрыв. Хозяйка квартиры получила травмы. По предварительным данным, взорвался баллончик для газовой печи, сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на instagram mark2_che.
Разворотило часть кухниФото: mark2_che
Глядя на фото, размещенные в интернете, даже не верится, что масштабную коммунальную катастрофу мог спровоцировать небольшой баллончик. Подобные многие используют для приготовления пищи в маленьких газовых печках. От взрывной волны на кухне осыпалась плитка, в квартире выбило стекла вместе с рамами и, буквально разорвало межкомнатную дверь.
По словам соседей, именно газовая печка с баллоном стала причиной ЧПФото: mark2_che
По словам местных жителей, хозяйка квартиры получила контузию ушей, временно это или нет, выяснят врачи. Представителям других экстренных служб еще предстоит разобраться с версией, изложенной соседями и выяснить истинную причину происшествия.
«Комсомолка» ранее писала о взрыве в многоэтажке в поселке Новонежино. Тогда погиб оин человек, а жильцов аварийного дома пришлось в срочном порядке расселять.
Совсем недавно редакция рассказывала о взрыве самодельной гранаты во Владивостоке. Неаккуратное обращение с взрывоопасными веществами закончилось гибелью мужчины.
Также издание сообщало о детонации боевой гранаты в одной из квартир многоэтажки в Находке. Тогда два человека погибли, а третья участница опасных игр с боеприпасами, оказалась искалечена.
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ИСТОЧНИК KP.RU