Любимая собака живодеров: исчезнувший спаниель 5 лет ждал хозяев на «адской ферме» в Артеме

Эту историю можно назвать действительно чудом, ну или редчайшим исключением. Жительница Приморья потеряла свою собаку 5 лет назад. Все эти годы любимец семьи не просто скитался по улицам, а находится в местечке, которое зоозащитники прозвали «адской фермой». Но спаниеля по кличке Бим не отправили на мясо, а пощадили, и вот, спустя годы волонтеры освободили животное и организовали трогательную встречу с 70-летней хозяйкой.

Название «адская ферма» участок на улице Солнечной в Артеме получил неспроста, по словам многочисленных свидетелей, хозяин подворья скупает собак и пускает их на мясо, животных к этническому корейцу по прозвищу Мирон маргиналы несут со всей округи.

Дурная слава о Мироне и его дочери по Артему распространилась довольно давно. Однако попытки зоозащитников привлечь семью к ответственности не приносили результатов. Заявления о пропаже животных подавали в полицию на протяжении нескольких нет, но за неимением состава преступления или по истечению срока давности, дела оказывались закрыты. Связать пропажу четвероногих с любителем собачатины с Солнечной не удавалось.

Бим черное ухо

Дело было в Артеме 24 марта 2015 года. Жизнерадостный и безобидный спаниель по кличке Бим отправился на прогулку с любимой хозяйкой. Ничего не предвещало беды, пока женщина не отлучилась в магазин. Выйдя с покупками, пенсионерка не обнаружила питомца.

– Бима не привязывала обычно. Выхожу, думаю, наверное, побежал за соседской собакой, пошла искать. Дом у нас рядышком, вернулась туда, тоже нет. Взяла внучку и отправились на поиски, обошли все аулы и соседей, они-то и подсказали обратиться в магазин и попросить запись с камеры. Как оказалось, Бимка действительно отошел, а потом вернулся на крылечко и стал меня ждать, пока я бегала его искала. Этим и воспользовался мужчина. Бросил ему приманку, потом достал удавку или что-то похожее и ловким движением стащил собаку со ступенек, – рассказывает с болью в голосе Лариса Андреевна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/760840" frameborder="0"></iframe> Момент похищения собаки попал в прицел видеокамеры.Видео: veles_katerina_ribalova

По словам женщины, камера на магазине захватывает угол дома и часть улицы. На записи удалось разглядеть, что незнакомец засунул собаку в рюкзак и удалился к гаражам. Испуганная хозяйка вместе с сыном, который успел записать видео на сотовый, отправилась в полицию. Написали заявление и стали ждать. Примерно через неделю вместе с дознавателем поехали в магазин, запись уже оказалась стерта. Еще несколько раз женщина ходила к участковому, в полиции обещали найти любимца семьи, но что-то пошло не так.

Лариса Андреевна не оставляла надежд и продолжала самостоятельные поиски, дала объявление в интернете. Лицо с записи камеры наблюдения в семье пенсионерки запомнилось всем. Примерно через год злодея увидела внучка, которая рассказала об этом папе, а тот в свою очередь пошел на мужской разговор. Все обвинения в свой адрес Мирон, естественно, отвергал. Заверил, что не держит собак и никакого спаниеля не видел.

Логово живодера

Возможно о Биме, хозяйка которого уже и перестала надеяться на встречу, так никто бы и не узнал, если бы не волонтеры. Пожалуй, одним из самых частых гостей в концлагере для собак стала Екатерина Рыбалова. Зоозащитница приезжает к Мирону в поисках новых узников, которых можно освободить. Девушка ведет себя не агрессивно, в дом не рвется, каждый раз пытаясь объяснить свой приезд, поисками той или иной собачки, которая «случайно» могла оказаться на Солнечной.

– Как к нему приходят, так он и встречает. Я не устраиваю драк, не кричу, понимаю, что, если начну оскорблять, не выйдет диалога. Стараюсь максимально сдерживаться. Когда чувствую, что выхожу из себя, от увиденного ужаса, отхожу в сторонку, чтобы остыть. Мне даже иногда кажется, что он старается произвести на меня положительное впечатление, переубедить меня, что он хороший и ничего противоправного не совершает, – рассказывает волонтер.

А ужасаться действительно есть чему, от ситуации на участке, описанной и заснятой Екатериной, у нормального человека стынет кровь. Трупы и шкуры животных, внутренности и кости, разбросанные по двору, удавки, цепи, мясо неизвестного происхождения в коробках – это далеко не полный список «прелестей» местного концлагеря для животных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/759395" frameborder="0"></iframe> Пенсионера в Артеме называют живодером. Видео предоставлено veles_katerina_ribalova.! другой источник

Стараниями зоозащитников с убойной фермы удалось вывезти за все время около 20 собак. При этом у многих из них были хозяева. Часть животных появлялась у Мирона благодаря местным маргиналам, которым тот, видимо, приплачивает. По всей вероятности, при выборе жертв, мужчина особо не смотрел на породу. В оборот шли все: хоть беспородные, хоть выставочные красавцы. Так, чуть больше недели назад на Солнечной нашли лабрадора, объявление о пропаже которого пестрело во многих приморских пабликах. Волонтеры связались с хозяйкой, после чего девушка написала заявление в полицию и увезла собаку.

Забрали с адской фермы и Мишель, поиском хозяев для которой занималась одна из зоозащитниц, но собака внезапно пропала. Опознали потеряшку через соцсети, сейчас у собаки появился новый дом и настоящая семья. Кстати, именно по видеозаписям удалось найти и Бима, который дожидался спасения почти 5 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/760833" frameborder="0"></iframe> Мишель тоже повезло, её вовремя нашли.Видео: предоставлено Екатериной Рыбаловой! другой источник

История спасения

– Видео с фермы разлетались, как горячие пирожки по сети. И моя приятельница, заметив спаниеля, узнала в нем пропавшего у друзей питомца. Я даже сначала не поверила, ведь прошло 5 лет. Собаки там меняются постоянно. После этого, она прислала мне момент похищения, и тут все сошлось. Я сразу узнала мужчину на видео. Сделали стоп-кадры, сопоставили все, и сомнений не осталось, – рассказала в беседе с журналистом Екатерина Рыбалова.

Хозяйке Бима сейчас 70 лет, ее мужу 74. Сказать, что новость о найденном любимце ошарашила пенсионеров - ничего не сказать. Екатерина убедила владелицу сначала подать заявление в полицию, а после, заручившись их поддержкой, ехать спасать собаку. Что пережила Лариса Андреевна за эти сутки, остается только догадываться.

Как уверяют женщины, первыми словами Мирона, который узнал сына владелицы, были: «А я Вашу собачку нашел». Вот так вот просто, спустя годы, придумал себе оправдание хозяин участка. Как же вышло, что через ферму прошли сотни животных, а спаниелю удалось выжить? Все просто, сам Мирон заверил, что это собака принадлежала его дочке, о девушке, кстати среди жителей Артема ходят тоже не самые позитивные догадки. Местные поговаривают, что Елена разделяет хобби отца. К сожалению, развеять слухи она не пожелала и общаться с журналистами отказалась наотрез.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/760832" frameborder="0"></iframe> Счастливая встреча хозяйки и похищенного Бима.Видео: предоставлено Екатериной Рыбаловой! другой источник

Хозяйка Бима чрезмерно благодарна волонтерам и не может нарадоваться возвращению члена семьи. На момент похищения собаке было два года, несмотря на столь длительное расставание, питомец узнал владелицу, как только увидел.

THE END?

История артемовского ада для животных уже обрела широкий резонанс. Петицию с просьбой закрыть концлагерь для собак подписали больше 10 тысяч человек. По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело. Как уверяют волонтеры, при всей этой шумихе мужчина продолжает заниматься тем, к чему привык, просто делает это не так открыто.

Сейчас на Солнечной остаются три собаки. Живые. Мирон заявил, что это его питомцы, которых он держит для охраны. Не исключено, что немецкая овчарка и два алабая ранее охраняли других хозяев, поэтому волонтеры просят лучше присмотреться к кадрам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="796" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/760835" frameborder="0"></iframe> Волонтеры просят присмотреться к овчарке, возможно кто-то узнает своего питомца.Видео: предоставлено Екатериной Рыбаловой! другой источник

Сейчас эта собака находится у Мирона. Фото: veles_katerina_ribalova

«Комсомолка» следит за развитием событий и ожидает решение компетентных органов, к которым неоднократно обращалась с этим вопросом.

«Прекратите этот ад»: полиция проверяет информацию о живодерне в Приморье

Волонтеры считают, что житель Артема много лет убивает собак на своем участке (подробнее…)

Хозяин «адской фермы». В Приморье обнаружили настоящий концлагерь для собак

За несколько месяцев зоозащитники спасли около 20 животных (подробнее…)

Полицейские проверили живодерню в Приморье и возбудили «уголовку»

Ранее волонтеры утверждали, что мужчина по прозвищу Мирон истязает собак, разделывая их на мясо (подробнее…)