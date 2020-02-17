Горшочек не вари: синоптики уточнили, когда в Приморье закончится снег

17 Февр. 2020 2020-02-17T02:49:01+03:00

Автолюбителей Владивостока просят не выезжать, родители могут не вести детей в сад и школу

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Снег, обрушившийся на Приморье в выходные, продолжается до сих пор. По прогнозам синоптиков, осадки во Владивостоке должны прекратиться к обеду. Несмотря на то, что уборка дорог ведется в круглосуточном режиме, спецтехника попросту не справляется из-за большого количества снега. Для расчистки города, автолюбителей просят по возможности сегодня не выезжать. Вести или нет детей в школы и сады – решать родителям, прогул из-за непогоды не будет засчитан.

Специалисты портала «Примпогода» сообщают, что погоду в крае сегодня определяют фронтальные разделы. Местами продолжится небольшой и умеренный снег. На востоке ожидаются сильные осадки, вероятность выпадения которых – 100%. Метель, на дорогах возможны гололедица, снежный накат. В Приморье прогнозируется северный умеренный ветер, на побережье сильный. Температура воздуха -14...-4°C.

Во Владивостоке облачно. С утра продолжится снег, прекращение осадков ожидается ближе ко второй половине дня. На отдельных участках дороги возможен снежный накат и гололедица. Столбики термометров опустятся -7...-9°С.

В Уссурийске сегодня облачно, небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица, снежный накат. При северном умеренном и сильном ветре, температура воздуха составит -5...-7°C.

Облачно и снег Находке. Днем возможны сильные осадки. Как и во всем крае метель, на дорогах накат и гололедица. Ветер северный умеренный, днем сильный. Температура воздуха составит -3...-5°C.

Администрация Владивостока обращается к автомобилистам с просьбой не выезжать с утра в воскресенье без лишней необходимости. Из-за обильных осадков снегоуборочной технике необходимо прочистить дороги, а обилие буксующих авто, делу явно не помогут. Также водителей просят не оставлять свои машины на обочинах, чтобы у спецтехники была возможность заняться расчисткой магистралей.

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ИСТОЧНИК KP.RU