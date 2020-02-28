Проезд в автобусе подешевеет для некоторых владивостокцев до 23 рублей

Владивостокцы смогут отдавать за проезд в автобусе 23 рубля, пользуясь бесконтактной оплатой. Акция будет действовать с 1 марта по 31 мая 2020 года, но воспользоваться скидкой смогут только пассажиры с платежной системой «Мир», сообщает пресс-служба мэрии Владивостока.

Помимо проезда в автобусах, для некоторых горожан (все с той же платежной системой «Мир») подешевеет и проезд в троллейбусе и фуникулере – 15 вместо 20 рублей.

Напомним, что осенью прошлого года во Владивостоке подорожал проезд в общественном транспорте. Жители тогда, мягко говоря, были не в восторге. Несколько позже городские власти устроили акцию для пользователей платежной системы «МастерКард», также временно снизили стоимость. Возможностью проехать со скидкой тогда воспользовались 780 тысяч раз.

Безналичная оплата на сегодняшний день действует в любом виде общественного транспорта приморской столицы. К тому же на некоторых маршрутах установлен еще и пересадочный тариф – когда вместо 56 рублей, можно заплатить 42 рубля.

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