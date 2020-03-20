«Угрожали дом поджечь»: старейшины села в Приморье взбунтовались против сидящей на карантине из-за коронавируса семьи

В Приморье по-прежнему нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом, однако новостей о нем более чем достаточно, разной степени достоверности. Несомненно, одной из самых громких стала история о том, что жители села под Партизанском угрожали поджечь дом, в котором находится на карантине семья с подозрением на коронавирус. Правда, полиция поспешила официально опровергнуть эту информацию, предупредив об ответственности за фейки. Мы решили разобраться в этой истории и выяснить, что же было на самом деле.

СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В МЕЛЬНИКАХ

Быстро выяснилось, что речь идет о селе Мельники Партизанского района. Небольшое село в три улицы, где все друг друга знают. Согласно первоисточнику, Александр приехал сюда своей супругой Ириной к пожилым родителям. Некоторое время назад Ирина приехала в Приморье на поезде, где находилась в контакте с пассажиром с высокой температурой. Его сняли с поезда, а Ирине и другим пассажирам врачи рекомендовали две недели посидеть дома на карантине. Что Ирина с Александром и сделали.

Они добросовестно соблюдали режим, не выходили на улицу, а необходимые продукты им приносили соседи и оставляли на крыльце. Однако не все селяне оказались столь радушными.

«17 марта местные жители организовали народный сход, где панические настроения приняли неконтролируемый размах. Люди утверждали, что женщина с «коронавирусом» просто сбежала из поезда и самовольно приехала в село, где всех может заразить. Находящимся на карантине людям стали поступать звонки с угрозами убийства их собак, порчи имущества и прочих противозаконных действий в случае, если они не уедут из села. Особо недовольные граждане даже требовали не обеспечивать семью продовольствием и не выдавать пенсию пожилым родителям Александра», - пишет портал VL.ru.

В итоге Александр даже обратился в полицию, а потом рассказал свою историю журналистам.

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК

Однако уже на следующий день после выхода статьи полиция опубликовала свой официальный комментарий. В нем сказано, что участковые уполномоченные полиции отдела МВД России по Партизанcку провели проверку сообщения о якобы имевших место угрозах физической расправы, высказываемых в адрес жителей села Мельники, находящихся на карантине.

«Информация подтверждения не нашла. Личности граждан, распространявших недостоверные сведения, установлены. Граждане опрошены. Им разъяснена ответственность за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации», - говорится в сообщении.

Также полиция рекомендует гражданам критично относиться к непроверенным сообщениям, которые сеют панику и беспокойство, доверять только официальным источникам информации. Представителей редакций СМИ просят воздержаться от тиражирования недостоверной информации. И напоминает, что за распространение фейков в России существует наказание - от 30 до 500 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/767737" frameborder="0"></iframe> Полиция опровергла информацию из села Мельники, где селяне якобы хотели поджечь дом с семьей.

Кто эти граждане, распространявшие недостоверные сведения, и что именно за сведения – не уточняется. Кому грозят штрафы? Не сказано, кто обманывает - Александр, журналисты, или кто-то еще. Но многие восприняли информацию именно так, что вышедшая статья – выдумка.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

Мы обратились к герою статьи, чтобы выслушать эту историю от него.

- В принципе сейчас ситуация уже наладилась, поэтому не вижу смысла дальше комментировать, - отметил в разговоре с «Комсомолкой» Александр.

Но нашлись и другие жители села, чьи рассказы не сильно отличаются от того, что раньше говорил журналистам Александр.

- Есть у нас пожилые активисты, чьи предки едва ли не основали село. Их мнение многие считают авторитетным. Вот они и посеяли панику. Кричали, что ей (Ирине – прим.ред.) не место в селе, чтобы ехала туда, где заразились, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Екатерина, жительница села Мельники. – Они сами решили, что у нее коронавирус, потому что никакого тому подтверждения нет и не было, однако настроены они были крайне агрессивно.

Собеседница подтвердила, что в селе действительно было что-то вроде схода жителей. Собрались у местного клуба, обсуждали ситуацию на повышенных тонах. Кто-то даже действительно высказывался на счет поджечь дом, но кто это был, она не знает.

Насколько мне известно, Александр обращался в полицию, потому что, действительно, стал переживать на счет безопасности своей семьи, - продолжает Екатерина. – Он, кстати, тоже ушел на больничный, потому что у жены карантин. Есть, к счастью, соседи, которые не поддаются этому сумасшествию и помогают им – привозят продукты, ведь им нельзя выходить из дома. С подвозом воды пока есть проблема, но ее тоже, наверняка, решат в ближайшее время.

После этого рассказа мы снова обратились в полицию, и нам подтвердили, что Александр действительно обращался в полицию – это официально зарегистрированный факт. По его заявлению в село приехал участковый и поговорил с участниками того самого «народного схода», провел профилактическую беседу. Паникерам доступно объяснили, что такое карантин, и что, если бы у Инны был коронавирус, она бы не находилась в самоизоляции, а лежала бы в инфекционной больнице.

ЖИТЬ ПО-СОСЕДСКИ

Пока старожилы предавались панике из-за дезинформации, Инна вместе с супругом Александром самоизолировались, как и было предписано эпидемиологом. Вскоре стало известно о том, что у женщины, которую сняли поезда, была ОРВИ, коронавирус не подтвердился.

Напомним, по информации Роспотребнадзора по Приморскому краю, в регионе нет ни одного зарегистрированного случая заражения коронавирусом. Поддаваться беспочвенной панике и превращаться в зверей - не есть выход. Будьте благоразумными и оставайтесь людьми.

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