«Наша задача не терять голову»: главный налогоплательщик Приморья рассказал о работе в «выходную неделю»

Президент России Владимир Путин из-за угрозы распространения коронавируса объявил вынужденные выходные в стране. Неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей. Глава государства отметил, что зарплата работников при этом сохранится. Естественно, что в своеобразный отпуск отправятся не все, специалисты систем жизнеобеспечения (медицина, госслужбы, торговля) продолжат трудиться. «Комсомолка» пообщалась с владельцем группы компаний DNS Дмитрием Алексеевым и узнала, отразятся ли выходные на работе торговой сети.

– На мой взгляд, сейчас задача всех людей в стране не терять голову и пытаться сохранять человеческий облик и нормальную жизнь. Так как объявлены просто выходные, а например, не введен режим ЧС, наши магазины, как и основные службы, продолжат работать в обычном режиме. Ведь торговые сети, в отличие от многих, не закрываются в выходные дни. Единственное, изменение графика коснется специалистов наших офисов. Попросим их выйти «поволонтерить» и в свободном режиме помочь обеспечить работу всех наших служб,– поделился Дмитрий Алексеев.

По словам главы компании DNS, некоторые сотрудники уже давно работают на «удаленке». А для защиты клиентов применяется ряд мер.

– Мы уже достаточно давно разработали и запустили план мероприятий по поводу усиления профилактических мер. Используются дополнительные средства дезинфекции для рук, офисов, магазинов. Закуплены медицинские маски, – рассказал глава компании.

Компания продолжает осуществлять доставку товаров на дом, но с этим есть некоторые проблемы, ведь технику нельзя просто оставить за дверью и произвести доставку бесконтактно.

– У меня есть сомнения, что с точки зрения карантина, доставка – это лучший выход. Хотя мы приняли все меры, чтобы доставка была более безопасна. Советуем своим покупателям выбрать все необходимое в интернете и быстро забрать в близлежащем магазине, благо филиалы есть в шаговой доступности. Мы следим за режимом профилактики во всех точках и работаем согласно СанПину.

Дмитрий Алексеев отметил, что внештатная ситуация в стране, естественно, влияет на бизнес в целом. Однако итоги подводить пока рано, как отразится эпидемия на покупательском спросе и прибыли компании, по словам владельца, станет понятно лишь к концу года.

– Переход на удаленный режим работы в связи с карантином для некоторых означает покупку недостающей техники. Мы продолжаем работать и стараемся поддерживать клиентов в это сложное время, – подытожил глава DNS.

На сегодняшний день диагноз коронавирус в Приморье подтвержден у двух человек. Еще двое жителей региона заболели во время заграничной командировки, лечение они также получают за пределами России. Новых случаев заболевания 26 марта не выявлено. На карантине инфекционного госпиталя Краевой клинической больницы №2 – 16 человек. На самоизоляции в крае находятся 1426 жителей.

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