Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 7 апреля 2020 года: введение пропускной системы и новый зараженный

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владивостоке на 7 апреля 2020 года. В Приморье зарегистрировали восьмой случай заражения Covid-19. Диагноз подтвердился у женщины, которая прилетела во Владивосток из Мексики. Она была сразу помещена в инфекционный госпиталь, потому что прибыла из территории, которая считается неблагополучной по ситуации с коронавирусом, и у нее были признаки ОРВИ. 6 апреля стали известны результаты анализов, которые пришли из новосибирской лаборатории «Вектор». В результате +1 зараженный в Приморье. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

Напомним, что двум пациентам удалось вылечиться от Covid-19, их уже выписали из инфекционного госпиталя. К сожалению, в крае зафиксирован заболевший, который умер от двухсторонней пневмонии, вызванной коронавирусом. Всего в обсерваторах региона находится 41 человек. Это пять пациентов с подтвержденным диагнозом, еще трое находятся в статусе «подозрительных», а также контактный круг заболевших.

С 7 апреля в Приморье начинает работать пропускная система. Это касается тех, кому разрешено работать в период самоизоляции. Пропуск представляет собой SMS, которое говорит о том, что вам разрешено передвигаться по городу. Кстати, появление на улице без пропуска будет считаться нарушением самоизоляции. К слову, 6 апреля депутаты одобрили штрафы для наших нарушителей.

Вместе с тем, власти Приморья ограничили въезд граждан КНР в регион. Количество авиарейсов из Москвы во Владивосток сокращено до одного в день. Олег Кожемяко обратился к Правительству России с просьбой запретить транзит китайцев из Москвы и других регионов в Китай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Система электронных пропусков во Владивостоке в период самоизоляции: как будут работать и где получить

Рассказываем, кто во Владивостоке может получить специальный электронный пропуск на период самоизоляции, какие для этого нужны документы и где можно оставить заявку (подробности..)

Количество рейсов из Москвы во Владивосток сократили до одного, китайцам летать на нем запретят

Сегодня через Владивосток каждым рейсом летит от 50 до 100 граждан КНР (читать дальше...)

Около 150 граждан Китая в защитных костюмах прилетели во Владивосток для эвакуации

Прямо из аэропорта граждан Поднебесной вывозят в автобусах к границе [фото]

Пропуска во Владивостоке в период самоизоляции: нужен паспорт, справка с работы и SMS-сообщение с Госуслуг

Объясняем, кто может получить пропуска во Владивостоке в период самоизоляции и какие документы необходимы для этого (подробности..)