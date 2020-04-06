2020-04-06T14:41:05+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 7 апреля 2020 года: введение пропускной системы и новый зараженный

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 7 апреля 2020 года: в регионе зарегистрировали восьмой случай заражения Covid-19
Кристина ГРИН
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Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 7 апреля 2020 года: в Приморье ограничили въезд для граждан КНР.Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 7 апреля 2020 года: в Приморье ограничили въезд для граждан КНР.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владивостоке на 7 апреля 2020 года. В Приморье зарегистрировали восьмой случай заражения Covid-19. Диагноз подтвердился у женщины, которая прилетела во Владивосток из Мексики. Она была сразу помещена в инфекционный госпиталь, потому что прибыла из территории, которая считается неблагополучной по ситуации с коронавирусом, и у нее были признаки ОРВИ. 6 апреля стали известны результаты анализов, которые пришли из новосибирской лаборатории «Вектор». В результате +1 зараженный в Приморье. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

Напомним, что двум пациентам удалось вылечиться от Covid-19, их уже выписали из инфекционного госпиталя. К сожалению, в крае зафиксирован заболевший, который умер от двухсторонней пневмонии, вызванной коронавирусом. Всего в обсерваторах региона находится 41 человек. Это пять пациентов с подтвержденным диагнозом, еще трое находятся в статусе «подозрительных», а также контактный круг заболевших.

С 7 апреля в Приморье начинает работать пропускная система. Это касается тех, кому разрешено работать в период самоизоляции. Пропуск представляет собой SMS, которое говорит о том, что вам разрешено передвигаться по городу. Кстати, появление на улице без пропуска будет считаться нарушением самоизоляции. К слову, 6 апреля депутаты одобрили штрафы для наших нарушителей.

Вместе с тем, власти Приморья ограничили въезд граждан КНР в регион. Количество авиарейсов из Москвы во Владивосток сокращено до одного в день. Олег Кожемяко обратился к Правительству России с просьбой запретить транзит китайцев из Москвы и других регионов в Китай.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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