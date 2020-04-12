2020-04-12T18:26:27+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 13 апреля 2020: новый случай, штрафы и службы в храмах

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 13 апреля 2020, самые важные события за прошедшие сутки
Сергей БАЛАНОВ
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В Приморье готовят койки для массового выявления больныхВ Приморье готовят койки для массового выявления больныхФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Приморье выявлены новые случаи заболевания, гуляющим в общественных местах уже выписывают штрафы, а в храмах прошли богослужения в честь Вербного воскресенья. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 13 апреля 2020 года.

По последним данным, в крае 24 случая заболевания COVID-19. В госпитале во Владивостоке 20 человек, в том числе двое детей. Последний случай подтвердили в воскресенье, мужчина не был за границей, но недавно вернулся из Москвы.

Также в больнице лежат трое, чьи тесты признаны «подозрительными». Медики ждут подтверждения диагноза из Новосибирска.

Выздоровевших по-прежнему только двое, также двое погибших.

Тестирование на COVID-19 прошли почти 12 тысяч человек. Медицинское наблюдение продолжают более 10 тысяч жителей региона, находящихся на режиме самоизоляции.

В КИТАЕ ТОЖЕ НЕСПОКОЙНО

Растет число заболевших и в соседней с Приморьем провинции Китая. За последние сутки объявлено о еще 21 заболевшем. Все они граждане КНР и вернулись из России – из Приморского края. 3 и 4 апреля они пересекли пропуска Пограничный - Суйфэньхэ.

На сегодняшний день в провинции больных с «ввезенным» коронавирусом стало 197. В Приморье они попадали, как правило, обычными внутренними авиалиниями из других городов, в основном из Москвы. Летели бок о бок с обычными пассажирами.

В конце прошлой недели власти региона приняли решение отправлять на обязательный 14-дневный карантин всех прилетевших из Москвы. Ранее такая мера применялась только к прибывающим из-за рубежа.

НУЖНО БОЛЬШЕ БОЛЬНИЦ

Власти Приморского края активно готовятся к массовому оказанию помощи населению по коронавирусу на случай ухудшений эпидобстановки. В ближайшее время госпитали для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, а также для тех, кто находился с ними в контакте или имеет схожую симптоматику, появятся сразу в трех городах края – Владивостоке, Находке и Уссурийске.

- Ситуация, к сожалению, не спадает. Поэтому те меры, которые были приняты по введению карантинных режимов, вполне оправданы. Они должны быть продолжены на всей территории Приморского края, – ранее заявил губернатор Олег Кожемяко.

ШТРАФЫ И ЛОШАДКИ

На минувших выходных полицейские все-таки начали обход общественных мест, где вопреки режиму изоляции продолжают собираться граждане. В основном отделывались предупреждениями, но и протоколы тоже пришлось составить.

Но при этом в воскресенье на улице людей было снова немало. Корреспондент «Комсомолки» проехал по популярным набережным и обнаружил не только гуляющих горожан, но и, например, арендаторов детских машинок. И даже лошадей и пони, на которых предлагают детям покататься.

Владелец такой лошади рассказала, что в условиях самоизоляции государство не помогает таким, как она, а кормить лошадей надо. Именно поэтому она и другие владельцы лошадей вынуждены идти на улицу – зарабатывать на корм животным.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Впрочем, были замечены и другие нарушители режима. В воскресенье в храмах отмечали праздник Входа Господня в Иерусалим. В Покровском кафедральном соборе на молитву собралось довольно много верующих. Подавляющее большинство без масок, прихожане не соблюдали рекомендованную дистанцию между собой, целовали иконы и выполняли таинство святого причастия с одной ложки. Впрочем, про пандемию, верующие, судя по всему, слышали, и даже упомянули ее во время большой молитвы, наряду с другими важными вещами.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Радостные новости для тех, кто почти две недели жил в аэропорту Сеула из-за отмены рейсов и закрытых границ. В воскресенье компания «Аврора» доставила во Владивосток несколько десятков приморцев, еще один рейс был сделан в Хабаровск. Люди возвращаются домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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