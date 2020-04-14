2020-04-14T04:10:13+03:00
Общество

Больных коронавирусом в Приморье исцелят лекарствами за 6 миллионов рублей

Регион закупил все необходимые препараты для лечения зараженных
Кристина ГРИН
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Больница обеспечены всеми необходимыми препаратами в полном объеме.Больница обеспечены всеми необходимыми препаратами в полном объеме.Фото: Правительство Приморского края
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Больницы Приморья обеспечили всеми необходимыми лекарствами для лечения пациентов, зараженных коронавирусом. Притом – в необходимом объеме. Об это сообщает пресс-служба правительства Приморского края. По данным регионального министерства здравоохранения, партия препаратов обошлась властям в круглую сумму – больше 6 миллионов рублей.

- По мере необходимости дополнительные закупки будут осуществлять и в дальнейшем, - рассказала Оксана Соловьева, заместитель министра здравоохранения Приморского края.

Напомним, по состоянию на 14 апреля 2020 года в Приморье зарегистрировали 28 случаев заражения коронавирусом. Среди них: двое пациентов, которым удалось вылечиться, а также двое, которые, к сожалению, не справились с заболевание и скончались. Сейчас в больницах продолжают проходить терапию 24 человека. Кстати, в числе пациентов – два ребенка – они заразились от родителей. Специалисты обеспокоены тем, что форма заражения в регионе вышла за рамки «завозной». Все чаще жители региона заболевают на работе и в семье.

- Есть несколько человек, цепочку заражения у которых пока установить не удалось. Специалисты территориального управления Роспотребнадзора продолжают определять круг контактных лиц с заболевшими, - отмечают в пресс-службе Приморского края.

Власти настоятельно рекомендуют горожанам оставаться дома и придерживаться режима полной самоизоляции. От этого завит ваше здоровье и здоровье ваших близких.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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