Больных коронавирусом в Приморье исцелят лекарствами за 6 миллионов рублей

Больницы Приморья обеспечили всеми необходимыми лекарствами для лечения пациентов, зараженных коронавирусом. Притом – в необходимом объеме. Об это сообщает пресс-служба правительства Приморского края. По данным регионального министерства здравоохранения, партия препаратов обошлась властям в круглую сумму – больше 6 миллионов рублей.

- По мере необходимости дополнительные закупки будут осуществлять и в дальнейшем, - рассказала Оксана Соловьева, заместитель министра здравоохранения Приморского края.

Напомним, по состоянию на 14 апреля 2020 года в Приморье зарегистрировали 28 случаев заражения коронавирусом. Среди них: двое пациентов, которым удалось вылечиться, а также двое, которые, к сожалению, не справились с заболевание и скончались. Сейчас в больницах продолжают проходить терапию 24 человека. Кстати, в числе пациентов – два ребенка – они заразились от родителей. Специалисты обеспокоены тем, что форма заражения в регионе вышла за рамки «завозной». Все чаще жители региона заболевают на работе и в семье.

- Есть несколько человек, цепочку заражения у которых пока установить не удалось. Специалисты территориального управления Роспотребнадзора продолжают определять круг контактных лиц с заболевшими, - отмечают в пресс-службе Приморского края.

Власти настоятельно рекомендуют горожанам оставаться дома и придерживаться режима полной самоизоляции. От этого завит ваше здоровье и здоровье ваших близких.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 14 апреля 2020: специалисты «гадают», как заразился один из новых заболевших Covid-19

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 14 апреля 2020: в регионе зарегистрировано 28 случаев заражения (подробности...)

Коронавирус в Приморье перестал быть только завозным

В регионе зарегистрированы первые заболевшие на ровном месте (читать дальше...)

Число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 13 апреля 2020 года составило 28

Число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 13 апреля 2020 года - диагноз подтвердился еще у четырех человек (читать дальше...)

«На улице очень много людей»: Владивосток провалился по индексу самоизоляции

Концентрация людей на улицах дальневосточной столицы сегодня больше, чем в любом другом крупном городе России (подробности)