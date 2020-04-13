2020-04-13T12:54:36+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 14 апреля 2020: специалисты «гадают», как заразился один из новых заболевших Covid-19

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 14 апреля 2020: в регионе зарегистрировано 28 случаев заражения
Кристина ГРИН
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Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 14 апреля 2020 года, самые важные событияПоследние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 14 апреля 2020 года, самые важные событияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 14 апреля 2020 года, самые важные события. Как сообщает оперативный штаб, в Приморье зарегистрировано 28 случаев заражения Covid-19. 13 апреля диагноз подтвердился у четырех человек. До этого они находились в статусе «подозрительных». Чтобы удостовериться в наличии заболевания, анализы направили на повторное исследование. В результате они пополнили список пациентов с коронавирусом.

- Диагноз «коронавирус» подтвержден у двоих мужчин – 48 и 39 лет, и двух женщин – 25 и 42 лет. В двух случаях заражение произошло после контактирования с больным коронавирусной инфекцией по работе, в одном – в семье, - отмечают специалисты Роспотребнадзора по Приморскому краю. -В четвертом случае установить перекрестный контакт пока не удалось. Расследование продолжается.

Кроме того, как сообщают в пресс-службе правительства Приморья, есть еще четыре человека, у которых подозревают заболевание. Они также находятся на карантине в инфекционном госпитале. Пробы уже направлены на повторное исследование. Вместе с тем, специалисты признаются в большинстве случаев дополнительные исследование подтверждает заражение организма.

Напомним, что среди 28 случаев заражения коронавирусом, двоим пациентам удалось вылечиться, их уже выписали из больницы – они больше не представляют опасности для населения. К сожалению, двое жителей Приморья скончались от заражения. У обоих заболевание развивалось слишком стремительно, врачи были бессильны.

Напомним, 8 апреля президент Владимир Путин провел совещания с губернаторами регионов на тему распространения коронавиурса. Олег Кожемяко на селекторном совещании рассказ о том, в каких условиях живут россияне в транзитных зонах международных аэропортов. Глава региона также попросил президента эвакуировать туристов, застрявших из-за эпидемиологической ситуации заграницей.

Кроме того Олег Кожемяко попросил Министерство иностранных дел РФ предложить МИД КНД организовать чартерные рейсы из Москвы в Пекин, зараженные иностранцы не передвигались по региону.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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