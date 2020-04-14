«Не выходите на улицу»: двух жителей Шкотовского района с симптомами коронавируса госпитализировали во Владивосток

В Шкотовском районе предварительно зарегистрировали еще два случая заражения коронавирусом. Двое жителей поселка Подъяпольское недавно вернулись домой из Московской области. Тестирование показало положительные результаты у обоих. Однако, стоит отметить, что окончательный диагноз еще не поставлен. Тем не менее, чтобы сократить риск возможного заражения других людей, их поселили в инфекционный госпиталь, который базируется во краевой клинической больнице №2.

Предварительное тестирование на коронавирус показало положительный результат. Фото: администрация Шкотовского муниципального района.

Специалисты Роспотребнадзора и сотрудники Шкотовской администрации пытаются найти контактных круг этих двух местных жителей.

- В Подъяпольском сельском поселении уже проведена обработка и дезинсекция подъездов и прилегающих территорий по ул. Морская, 5, 13, 15 и мест общественного пользования (детских площадок, остановок, мусорных площадок и т.д.), - написали на официальной странице администрации Шкотовского муниципального района в инстаграме.

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Местные власти в очередной раз просят горожан не выходить на улицу без особой необходимости. Напомним, что, по состоянию на 14 апреля 2020 года в Приморье зарегистрировали 32 случая заражения коронавирусной инфекцией. Трем удалось победить болезнь, еще двое скончались. Сейчас от Сovid-19 лечатся больше 27 человек, на самоизоляции под наблюдением врачей больше 10 тысяч местных жителей.

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