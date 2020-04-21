2020-04-21T15:41:47+03:00
Происшествия

Коронавирус подтвердился уже у 10 медиков в Приморье, цифра промежуточная

Министр здравоохранения края дала развернутое интервью. COVID подозревают еще у 32 человек, включая врачей «тысячекоечной» больницы [видео]
Милана СОКОЛ
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У 10 медиков в Приморье подтвердили коронавирусУ 10 медиков в Приморье подтвердили коронавирусФото: Милана СОКОЛ
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Зампред Правительства Приморья - министр здравоохранения края Анастасия Худченко озвучила официальные данные по количеству зараженных коронавирусом медиков в крае. На данный момент диагноз уже подтвержден у 10 медицинских работников. Цифра пока промежуточная, остальные еще проходят обследование на наличие инфекции и ожидают результаты анализов.

Глава крайздрава отметила, что сейчас обследуются персонал и пациенты Владивостокской клинической больницы №2. Они могли заразиться от женщины, которая ранее лежала в медицинском учреждении. В итоге на карантин были закрыты два отделения – хирургическое и урологическое. В инфекционный госпиталь на базе Краевой клинической больницы №2 с подозрением на коронавирус попали 32 человека.

Всего по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморье подтверждено 104 случая заражения. 11 жителям края удалось победить заболевание.

Как ранее сообщала «Комсомолка» от пациентки также могла заразиться врач Михайловской центральной больницы. Лежащая в одном из отделений женщина успела пообщаться с 60-ю людьми. Медицинское учреждение закрылось на карантин. У всех медиков взяли анализы на коронавирус. Профессиональная деятельность привела на больничную койку и медика из онкоцентра Первомайского района Владивостока. Диагноз COVID-19 также подтвержден у одного из пациентов этого медучреждения.

Министр здравоохранения Приморья рассказала о заболевших коронавирусом медиках.Видео: правительство Приморского края

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ИСТОЧНИК KP.RU

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