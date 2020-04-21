Стены инфекционного госпиталя во Владивостоке сегодня покинули еще 4 пациента, точнее пациентки. По информации регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, женщины смогли победить опасное заболевание. Таким образом, общее количество выздоровевших от коронавируса во Владивостоке на 21 апреля 2020 года составило 11.

Правительство Приморского края сообщает, что две пациентки проходили лечение, как контактные. Ранее они заразились COVID-19 от родственников. Еще две женщины подхватили инфекцию за границей. К счастью, заболевание удалось вовремя выявить и побороть.

Напомним, в Приморье официально подтверждено 104 случая заражения коронавирусом. Среди больных оказались и сотрудники уже нескольких медицинских учреждений. Известно, что опасную инфекцию подхватила врач Михайловской центральной больницы. COVID-19 также подтвердился у работников Владивостокской клинической больницы №2.

На домашней самоизоляции под наблюдением врачей сейчас находится больше 4000 приморцев. Еще 300 человек изолированы в обсерваторах.

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