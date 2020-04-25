2020-04-25T18:12:55+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 26 апреля 2020 года: еще 34 приморца получили положительные результаты на COVID-19

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 26 апреля 2020 года: количество зараженных достигло отметки в 254 человека
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Еще 34 приморцам пришли положительные результатыЕще 34 приморцам пришли положительные результатыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 26 апреля 2020 года, самые важные события. За минувшие сутки еще 34 приморца получили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Известно, что больше трети из вновь выявленных - медики. Это одиннадцать сотрудников скорой помощи Находки - водители, фельдшеры, уборщицы - и одна студентка ТГМУ, работавшая медсестрой в детской краевой клинической больнице №1. По словам министра здравоохранения Анастасии Худченко, у большей части заболевание протекает бессимптомно.

Выявленные случаи коронавируса побудили региональных властей и властей Находки ввести некоторые карантинные меры в медучреждения.

- В Находке мы поэтапно выводим все смены, которые находились в контакте с бригадой – отправляем их на карантин, на их место заводим работников, которые не больны и не находятся под карантинным наблюдением.

Со вчерашнего дня в городе формируются новые фельдшерско-сестринские бригады. В них, кстати, теперь входят не только дипломированные врачи со всего края, но и студенты старших курсов медицинских училищ. Всего на помощь медикам Приморья отправили более 400 ординаторов и старшекурсников. Ректор ТГМУ Валентин Шуматов прокомментировал ситуацию.

- Наши ребята работают медсестрами, санитарками, те, кто постарше - помощниками врача. Ординаторы уже сами ведут приемы. Каждый из них понимает нынешнюю ситуацию и психологически готов к любому повороту событий.

Была готова или нет, но коронавирусом уже заболела одна студентка-старшекурсница, работающая в местной больнице. Вечером 24 апреля ей пришел положительный тест на COVID-19. Сейчас девушка находится в инфекционном госпитале. Специалисты сообщают, что состояние у нее удовлетворительное.

Специалисты устанавливают - с кем за последнее время контактировала девушка. Многим предстоит сдача анализов. В общежитии, где проживала заболевшая, продезинфицировали помещения. На данный момент там также находится медработник, отслеживающий состояние студентов.

Кроме того, со вчерашнего дня региональные власти решили расселить тех учащихся, которые вплотную работают с возможными носителями коронавируса. Их переселяют в одноместные отели.

А пока врачи берут удар на себя, приморцы соблюдать меры безопасности не спешат. Полиция и административные комиссии края не успевают составлять протоколы на нарушителей всеобщего режима самоизоляции. За почти месяц они привлекли в административной ответственности 1,8 человек.

Статистика

На 25 апреля в Приморье подтверждены 254 случая COVID-19. Успешно побороли болезнь 34 человека (за сутки добавился один выздоровевший). Погибли от коронавирусной инфекции двое.

Под наблюдением врачей находятся свыше 15 тысяч человек. Среди них 622 отправлены в изоляционные пункты, 14 765 - на самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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