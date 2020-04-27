Во Владивостоке полиция устроила «облаву» на гуляющих

27 Апр 2020 2020-04-27T02:49:25+03:00

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Полициейские Приморья продолжают выявлять нарушителей режима самоизоляции, который действует в регионе с конца марта. Однако ни штрафами, ни угрозой жизни и здоровью из-за пандемии, многих местных жителей не проймешь. Очередные рейды в выходные попали в прицел видеокамер очевидцев. «Облава» в микрорайоне Снеговая падь во Владивостоке стала причиной обсуждений.

Теплая погода в выходной день, казалось, буквально выгнала из домов на детскую площадку бесстрашных мам с чадами. И, если вирус не пугает родителей, то при виде полиции, многие поспешили ретироваться. Лишние растраты для семейного бюджета – не лучшее завершение выходных.

– А почему они не патрулировали, когда очередь за водой стояла. Очередь – можно, а без ведра гулять – нельзя, – замечают местные жители, которые на несколько дней остались без воды после коммунальной аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/775608" frameborder="0"></iframe> Полиция во Владивостоке ищет нарушителей режима самоизоляции.Видео: dps.control

В основном местные жители отнеслись с порицанием ни к действиям слоняющихся по городу людей, а к защитникам правопорядка. Но нашлись и те, кто с пониманием относится к сложившейся эпидемиологической обстановке.

– Народ безбашенный, пока соседи или знакомые умирать не начнут, дома сидеть не будут, – констатирует увиденное в социальных сетях житель Владивостока.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/775608" frameborder="0"></iframe> Полиция во Владивостоке ищет нарушителей режима самоизоляции.Видео: dps.control

Только за воскресенье стало известно о заражении еще 24 местных жителей. Общее число больных коронавирусом в Приморье достигло 278 человек.

Для того, чтобы местные жители смогли дышать свежим воздухом, губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил прогулки в определенное время: утром до 10 часов, а вечером – с 18 до 20 часов. За соблюдением режима самоизоляции в Приморье ежедневно наблюдают 245 нарядов. За месяц в рядах нарушителей оказались больше 1800 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU