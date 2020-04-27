Во Владивостоке полиция устроила «облаву» на гуляющих
Полициейские Приморья продолжают выявлять нарушителей режима самоизоляции, который действует в регионе с конца марта. Однако ни штрафами, ни угрозой жизни и здоровью из-за пандемии, многих местных жителей не проймешь. Очередные рейды в выходные попали в прицел видеокамер очевидцев. «Облава» в микрорайоне Снеговая падь во Владивостоке стала причиной обсуждений.
Теплая погода в выходной день, казалось, буквально выгнала из домов на детскую площадку бесстрашных мам с чадами. И, если вирус не пугает родителей, то при виде полиции, многие поспешили ретироваться. Лишние растраты для семейного бюджета – не лучшее завершение выходных.
– А почему они не патрулировали, когда очередь за водой стояла. Очередь – можно, а без ведра гулять – нельзя, – замечают местные жители, которые на несколько дней остались без воды после коммунальной аварии.
Полиция во Владивостоке ищет нарушителей режима самоизоляции.Видео: dps.control
В основном местные жители отнеслись с порицанием ни к действиям слоняющихся по городу людей, а к защитникам правопорядка. Но нашлись и те, кто с пониманием относится к сложившейся эпидемиологической обстановке.
– Народ безбашенный, пока соседи или знакомые умирать не начнут, дома сидеть не будут, – констатирует увиденное в социальных сетях житель Владивостока.
Полиция во Владивостоке ищет нарушителей режима самоизоляции.Видео: dps.control
Только за воскресенье стало известно о заражении еще 24 местных жителей. Общее число больных коронавирусом в Приморье достигло 278 человек.
Для того, чтобы местные жители смогли дышать свежим воздухом, губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил прогулки в определенное время: утром до 10 часов, а вечером – с 18 до 20 часов. За соблюдением режима самоизоляции в Приморье ежедневно наблюдают 245 нарядов. За месяц в рядах нарушителей оказались больше 1800 человек.
ПО ТЕМЕ:
Свыше 1,8 тысячи приморцев оштрафовали за нарушением режима самоизоляции
Каждый день общественные места в Приморье проверяют 245 нарядов (подробнее...)
Олег Кожемяко хочет разрешить приморцам прогулки, но в определенное для этого время
Также необходимо будет соблюдать социальную дистанцию и стараться близко не контактировать с окружающими (подробнее...)
СОVID-19 обнаружили у еще 24 приморцев
Количество заболевших с начала эпидемии — 278 (подробнее...)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»