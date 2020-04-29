2020-04-29T07:51:35+03:00
Общество

Дезинфекция каждые два часа: в Приморье ужесточают меры по борьбе с коронавирусом

Плановую обработку помещений обязаны делать на всех предприятиях
Милана СОКОЛ
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Дезинфекцию теперь необходимо проводить каждые 2 часаДезинфекцию теперь необходимо проводить каждые 2 часаФото: Олег ЗОЛОТО
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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирсной инфекции в Приморье принял решение ввести обязательную дезинфекцию на предприятиях. Уборку помещений сотрудники будут делать каждые 2 часа. При этом необходимо обеспечить всех работников антисептиками и другими средствами индивидуальной защиты.

Решение касается всех организаций, которые не приостановили деятельность во время действия режима самоизоляции. То есть компаниям и индивидуальным предпринимателям, которым официально разрешено работать, должны полностью обезопасить своих сотрудников и клиентов. Руководителям необходимо не только организовать дезинфекцию, но и закупить антисептики, которые к слову довольно сложно достать, а также запастись масками. С 30 апреля в регионе официально вводится масочный режим. Жителям края также необходимо соблюдать «социальную дистанцию» 1,5 метра.

На сегодняшний день в регионе официально подтвердились 367 случаев заражения COVID-19. Чтобы сдержать рост заболевания по всей стране, президент России Владимир Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая. Послабления в регионах возможны по решению властей, в зависимости от эпидемологической обстановки.

Напомним, ранее правительство края обязало управляющие компании проводить дезинфекцию и уборку в подъездах жилых домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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