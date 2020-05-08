2020-05-08T04:00:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Производитель боевых вертолетов «Аллигатор» в Приморье закрывается на карантин из-за коронавируса

У одного из сотрудников оказался положительный результат на COVID-19
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Производитель боевых вертолетов «Аллигатор» в Приморье закрывается на карантин из-за коронавирусаПроизводитель боевых вертолетов «Аллигатор» в Приморье закрывается на карантин из-за коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Очередной сотрудник завода «Прогресс» в Арсеньеве заразился коронавирусом. Вчера, 7 мая, ему пришел положительный результат тестирования на COVID-19. На данный момент на заводе проводится санитарная обработка помещений, а круг работников предприятия сведен к минимуму, сообщает пресс-служба правительства Приморского края. Специалисты из Роспотребнадзора проводят эпидрасследование и выявляют всех контактных лиц.

Заболевший мужчина впервые почувствовал недомогание еще на майских праздниках. В тот момент он находился дома. По его словам, у него поднялась температура и ждать долго не стал - сразу обратился в приемный покой. При госпитализации у него и забрали анализы на коронавирус.

Напомним, случай заболевания сотрудника приморского авистроительного завода «Прогресс» - вовсе не первый. Ранее несколько сотрудников завода подхватили коронавирус во время заграничной командировки. Часть работников тогда отправили в инфекционный госпиталь в Приморье, а двое остались проходить лечение за границей. 7 апреля стало известно, что один из пациентов, находящихся во Владивостоке, скончался.

Завод «Прогресс» в Арсеньеве - один из крупнейших производителей боевых вертолетов «Аллигатор» в Приморье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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