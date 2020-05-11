В Приморье поймали с поличным больше 5 тысяч нарушителей режима самоизоляции

В период с 31 марта по сегодняшний день в Приморье было 5085 протоколов о нарушении ограничений режима самоизоляции. Притом около 500 из них уже понесли наказание и заплатили штрафы за административные нарушения. Примечательно, что 118 из числа оштрафованных – жители Владивостока. Об этом рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба.

- Во Владивостоке на рассмотрении суда находится 1497 протоколов, в Находке – 426, в Уссурийске – 404. Злостные нарушители должны быть привлечены к административной ответственности, – подчеркнул глава региона.

Административные комиссии, сотрудники полиции, Росгвардии продолжают рейды по контролю за соблюдением режима повышенной готовности. В регионе также функционируют мобильные группы, куда входят представители власти.

В пресс-службе правительства отмечают, что власти тщательно контролируют вопрос торговли, организацию общественного транспорта, места массового отдыха населения. Согласно наблюдениям, именно там люди чаще всего нарушают социальное дистанцирование и масочный режим.

Напомним, что за нарушение режима полной самоизоляции предусмотрено наказание в виде штрафа - от 1 до 30 тысяч рублей. Вместе с тем, власти приняли решение потуже завязать узел запретов. Теперь принимать решение по введению дополнительных ограничений могут и сами муниципалитеты.

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