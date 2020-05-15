«Напряженность 100%»: застрявшие на границе с Китаем российские дальнобойщики вышли на забастовку

Вот уже больше месяца в пунктах пропуска на российско-китайской границе настоящий аврал. Обстановка ухудшается с каждым днем. Дело в том, что из-за ужесточения мер по профилактике коронавирусной инфекции в приграничных с Приморьем провинциях ввели транспортные ограничения. Естественно, сразу возникли огромные очереди из фур. Заложниками ситуации оказались простые работяги, буквально живущие в машинах неделями. Антисанитария, отсутствие четких разъяснений и постоянное нервное напряжение – в итоге привели к забастовке. Дальнобойщики призывают правительство навести порядок на границе, либо закрыть ее полностью, чтобы люди понапрасну не ждали.

Вереница из фур продолжает расти вблизи перехода Пограничный – Суйфэньхэ, ситуация здесь действительно разворачивается не лучшим образом. Запрет на перемещение по территории КНР, вынужденные порожние рейсы обратно, а также в пять раз сократившаяся пропускная способность – вызвали транспортный коллапс и праведный гнев. На сегодняшний день сами перевозчики насчитали 280 машин, водители которых, ждут заветного рейса за границу. До ввода ограничений через пункт пропуска в сутки заезжали 100 транспортных средств в оба направления (50 – из РФ, 50 – из КНР). В апреле китайская сторона сначала стала запускать по 30 машин, а позже всего по 15.

Недавно у одного из приморских дальнобойщиков при возвращении из Китая якобы обнаружили коронавирус и меры ужесточили еще сильнее. Власти КНР заявили, что теперь будут пускать всего по 10 большегрузов. При этом российские пограничники работают в полном объеме и рады бы вернуться к прежним показателям.

14 мая перевозчики устроили забастовку. Никаких гневных лозунгов или плакатов в Пограничном не было, дальнобойщики просто отказались заезжать в Поднебесную, пока ситуация не нормализуется.

– Обстановка сейчас напряженная на все 100%. Мы даже в разгар эпидемии в Китае работали гораздо эффективнее. Машины наши проверяли, дезинфицировали и разрешали перемещение до мест выгрузки и загрузки. Оставались ночевать там, так как за день просто не реально отвезти товар и забрать новый груз. Сейчас дошло до абсурда. Мы проходим контроль, заезжаем за границу и встаем на специальной площадке, которую толком не благоустроили, везде грязь, рядом болотина. Там и остаемся пока с прицепом разбираются сами китайцы. Их водители на своих тягачах забирают наш груз и увозят его. То тент на будке порвут, то возвращают с порванным колесом, а расхлебывать это нам, – поделился один из дальнобойщиков.

Водители, застрявшие на границе, просят приморские власти провести очередные переговоры с китайской стороной. А если они не принесут результатов, закрыть временно границу. Сейчас перевозчики несут колоссальные убытки, особенно те, у кого груз скоропортящийся. Большинство из водителей – наемные рабочие. Шеф сказал везти, значит приходится ехать и стоять сутками в надежде пройти границу.

– У многих машины в аренде, кто-то набрал кредитов на технику, а платить их с чего? Мало того, что сами здесь живем, грубо говоря, в впроголодь, так еще и семьи кормить нужно, а зарплаты нет. Об условиях пребывания здесь вообще молчу, масок нет, помыться негде, аптеки нет, мы, как беженцы какие-то, – констатировал водитель, оказавшийся заложником ситуации.

Пообщаться с протестующими накануне приехал заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков. По словам зампреда, курирующего вопросы экономического развития, промышленности и торговли, и международного сотрудничества, приморские водители вынуждены возвращаться в этот же день, из-за того, что китайская гостиница закрыта на карантин, а другое место для проживания китайские власти еще не нашли. Шестаков отметил, что правительство принимает меры, чтобы нормализовать ситуацию на границе, хотя бы на российской стороне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/779189" frameborder="0"></iframe> Зампред правительства Приморья Константин Шестаков пообщался с участниками забастовки на границе.Видео: предоставлено для "Комсомолки"

– Во-первых, мы договорились с Роспотребнадзором о тестировании водителей на коронавирус перед пересечением границы. Второе: главе Пограничного округа дано поручение отсыпать дополнительную площадку для стоянки грузовой техники, которая сейчас скопилась на дороге у пункта пропуска. Совместно с краевым УМВД проводится дополнительная работа по соблюдению правил дорожного движения и парковки в районе пункта пропуска, – отметил Константин Шестаков.

Дальнобойщики в свою очередь обозначили свои требования для возобновления работы. Они настаивают на организации нормальной пропускной способности на погранпереходе и возможности самостоятельно перевозить грузы. Водители не хотят отдавать товар третьим лицам, а потом нести ответственность перед начальством.

Отметим, через россиско-китайскую границу проходят важные грузы, в том числе ввозятся средства индивидуальной защиты и плодоовощная продукция, предназначенные для всего Дальнего Востока. Пробки из фур образовались и на подъезде к Краскино, здесь около 120 машин, а также перед Полтавкой – в очереди около 180 водителей. Очевидно, что решение затянувшейся неблагоприятной ситуации на погранпереходах – одна из первостепенных задач.

На сегодняшний день правительству Приморья удалось решить проблему лишь частично.

– Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из КНР, сегодня мы достигли соглашения по вопросу увеличения количества единиц автотранспорта, который может пересекать границу ежесуточно. Ранее китайской стороной был озвучен срок, когда должен быть решен вопрос с гостиницей для водителей, – это сегодня, 15 мая. Правительство Приморья продолжает работу, направленную на нормализацию ситуации и на восстановление объемов трафика до прежнего уровня, – прокомментировал заместитель председателя краевого Правительства Константин Шестаков.

Сегодня в Пограничный приехал и глава района, чтобы пообщаться с водителями. Дальнобойщики пока продолжают бастовать, с утра в Китай не выехала ни одна фура.

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