«Напряженность 100%»: застрявшие на границе с Китаем российские дальнобойщики вышли на забастовку
Вот уже больше месяца в пунктах пропуска на российско-китайской границе настоящий аврал. Обстановка ухудшается с каждым днем. Дело в том, что из-за ужесточения мер по профилактике коронавирусной инфекции в приграничных с Приморьем провинциях ввели транспортные ограничения. Естественно, сразу возникли огромные очереди из фур. Заложниками ситуации оказались простые работяги, буквально живущие в машинах неделями. Антисанитария, отсутствие четких разъяснений и постоянное нервное напряжение – в итоге привели к забастовке. Дальнобойщики призывают правительство навести порядок на границе, либо закрыть ее полностью, чтобы люди понапрасну не ждали.
Вереница из фур продолжает расти вблизи перехода Пограничный – Суйфэньхэ, ситуация здесь действительно разворачивается не лучшим образом. Запрет на перемещение по территории КНР, вынужденные порожние рейсы обратно, а также в пять раз сократившаяся пропускная способность – вызвали транспортный коллапс и праведный гнев. На сегодняшний день сами перевозчики насчитали 280 машин, водители которых, ждут заветного рейса за границу. До ввода ограничений через пункт пропуска в сутки заезжали 100 транспортных средств в оба направления (50 – из РФ, 50 – из КНР). В апреле китайская сторона сначала стала запускать по 30 машин, а позже всего по 15.
Недавно у одного из приморских дальнобойщиков при возвращении из Китая якобы обнаружили коронавирус и меры ужесточили еще сильнее. Власти КНР заявили, что теперь будут пускать всего по 10 большегрузов. При этом российские пограничники работают в полном объеме и рады бы вернуться к прежним показателям.
14 мая перевозчики устроили забастовку. Никаких гневных лозунгов или плакатов в Пограничном не было, дальнобойщики просто отказались заезжать в Поднебесную, пока ситуация не нормализуется.
– Обстановка сейчас напряженная на все 100%. Мы даже в разгар эпидемии в Китае работали гораздо эффективнее. Машины наши проверяли, дезинфицировали и разрешали перемещение до мест выгрузки и загрузки. Оставались ночевать там, так как за день просто не реально отвезти товар и забрать новый груз. Сейчас дошло до абсурда. Мы проходим контроль, заезжаем за границу и встаем на специальной площадке, которую толком не благоустроили, везде грязь, рядом болотина. Там и остаемся пока с прицепом разбираются сами китайцы. Их водители на своих тягачах забирают наш груз и увозят его. То тент на будке порвут, то возвращают с порванным колесом, а расхлебывать это нам, – поделился один из дальнобойщиков.
Водители, застрявшие на границе, просят приморские власти провести очередные переговоры с китайской стороной. А если они не принесут результатов, закрыть временно границу. Сейчас перевозчики несут колоссальные убытки, особенно те, у кого груз скоропортящийся. Большинство из водителей – наемные рабочие. Шеф сказал везти, значит приходится ехать и стоять сутками в надежде пройти границу.
– У многих машины в аренде, кто-то набрал кредитов на технику, а платить их с чего? Мало того, что сами здесь живем, грубо говоря, в впроголодь, так еще и семьи кормить нужно, а зарплаты нет. Об условиях пребывания здесь вообще молчу, масок нет, помыться негде, аптеки нет, мы, как беженцы какие-то, – констатировал водитель, оказавшийся заложником ситуации.
Пообщаться с протестующими накануне приехал заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков. По словам зампреда, курирующего вопросы экономического развития, промышленности и торговли, и международного сотрудничества, приморские водители вынуждены возвращаться в этот же день, из-за того, что китайская гостиница закрыта на карантин, а другое место для проживания китайские власти еще не нашли. Шестаков отметил, что правительство принимает меры, чтобы нормализовать ситуацию на границе, хотя бы на российской стороне.
Зампред правительства Приморья Константин Шестаков пообщался с участниками забастовки на границе.Видео: предоставлено для "Комсомолки"
– Во-первых, мы договорились с Роспотребнадзором о тестировании водителей на коронавирус перед пересечением границы. Второе: главе Пограничного округа дано поручение отсыпать дополнительную площадку для стоянки грузовой техники, которая сейчас скопилась на дороге у пункта пропуска. Совместно с краевым УМВД проводится дополнительная работа по соблюдению правил дорожного движения и парковки в районе пункта пропуска, – отметил Константин Шестаков.
Дальнобойщики в свою очередь обозначили свои требования для возобновления работы. Они настаивают на организации нормальной пропускной способности на погранпереходе и возможности самостоятельно перевозить грузы. Водители не хотят отдавать товар третьим лицам, а потом нести ответственность перед начальством.
Отметим, через россиско-китайскую границу проходят важные грузы, в том числе ввозятся средства индивидуальной защиты и плодоовощная продукция, предназначенные для всего Дальнего Востока. Пробки из фур образовались и на подъезде к Краскино, здесь около 120 машин, а также перед Полтавкой – в очереди около 180 водителей. Очевидно, что решение затянувшейся неблагоприятной ситуации на погранпереходах – одна из первостепенных задач.
На сегодняшний день правительству Приморья удалось решить проблему лишь частично.
– Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из КНР, сегодня мы достигли соглашения по вопросу увеличения количества единиц автотранспорта, который может пересекать границу ежесуточно. Ранее китайской стороной был озвучен срок, когда должен быть решен вопрос с гостиницей для водителей, – это сегодня, 15 мая. Правительство Приморья продолжает работу, направленную на нормализацию ситуации и на восстановление объемов трафика до прежнего уровня, – прокомментировал заместитель председателя краевого Правительства Константин Шестаков.
Сегодня в Пограничный приехал и глава района, чтобы пообщаться с водителями. Дальнобойщики пока продолжают бастовать, с утра в Китай не выехала ни одна фура.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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